Saluzzo, in cattedrale i funerali del generale Franco Gentilucci

Si terranno domani, mercoledì 1° aprile, alle 15.30 in Cattedrale, i funerali del generale Franco Gentilucci, deceduto ieri all’età 88 anni.

Molto conosciuto in ambito militare e in città, chiuse la sua lunga carriera come comandante del Distretto militare di Ancona, dopo essere stato al comando della Scuola Militare della Nunziatella a Napoli dal 1988/1991 e prima aver ricoperto il ruolo di Comandante del Battaglione Allievi Ufficiali dell’Accademia di Modena. A Saluzzo, scelta come residenza, era stato dal 1980/81 alla ex caserma Musso, comandante degli artiglieri da montagna del "Gruppo Aosta", storica unità dell'Esercito Italiano.

La famiglia sta ricevendo da varie città d’Italia condoglianze e attestati di stima. Serietà, orgoglio alpino sono ricordati dall’Ana Monviso e dal Gruppo Artiglieri di Montagna “Aosta” nei messaggi diffusi sui social, in virtù del suo ruolo di ufficiale.

“Le tue amate vette oggi restano in silenzio per salutarti. Hai raggiunto la cima più alta, quella dove l'aria è pura e lo sguardo spazia sull'infinito. Veglia su di noi dalle tue rocce" . La frase simbolica del necrologio scelta dalla famiglia.

Franco Gentilucci lascia la moglie Rita, le figlie Antonella e Alessandra, i generi Flavio e Romano, le nipoti Alessandra e Francesca, i fratelli Fulvio e Bruno con le loro famiglie e parenti.

Il rosario sarà recitato stasera martedì 31 marzo, alle 17.30, nella cattedrale di Saluzzo. Sempre in duomo domani 1 aprile, alle 15.30 i funerali partendo dalla “Casa del Commiato Calosso – Demaria” di via San Nicola, dove da oggi è esposta la salma.