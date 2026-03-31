Mondovì, pronto il nuovo "Baruffi": dal 13 aprile si farà lezione nel nuovo edificio alla Polveriera [FOTO]

Saranno ultimati per la fine di aprile gli ultimi interventi e le rifiniture del nuovo "Baruffi" in via Polveriera dove sono già stati portati banchi, sedie, lavagne e materiali.

Una struttura innovativa, dotata di impianto fotovoltaico, domotica e ampie vetrate, fortemente voluta dalla Provincia di Cuneo e realizzata grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per un costo complessivo di circa 13,7 milioni finanziati a valere sul PNRR (Missione 2 – Rivoluzione Verde e transizione ecologica - "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU) per sostituire integralmente il vecchio edificio dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Giuseppe Francesco Baruffi”.

La nuova scuola si sviluppa su due piani, è dotata di ascensore per consentire l'abbattimento delle barriere architettoniche anche all'interno dell'edificio. Le aule si trovano sul versante posteriore, con l'obiettivo di unire una dimensione pubblica e un’area più riservata con affaccio sul verde.

L'ex "Baruffi" di via Tortora, invece, con l'accordo del Ministero, verrà abbattuto con il mantenimento della palestra scolastica (che non verrà demolita, ndr), qui verrà portata anche la terra di scavo in eccesso da via Polveriera. L'obiettivo, in una seconda fase, è quello di realizzare sulla collina di Piazza una nuova area verde, un parco con un camminamento pedonale.

Le modalità e i tempi per l'accesso degli studenti nel nuovo Baruffi e l'abbattimento del vecchio edificio saranno illustrare questa sera, martedì 31 marzo alle 20.45, in un incontro pubblico che si terrà nella sala polivalente nella palestra della Polveriera.



[L'assessore Francesca Bertazzoli, il sindaco Luca Robaldo e il consigliere provinciale Pietro Danna oggi in una visita all'edificio, aperta agli insegnanti]

Nelle prossime settimane, sempre in accordo con il dirigente scolastico, verranno definite anche le modalità per lo spostamento dello scientifico e dello sportivo, che troveranno spazio nella nuova scuola, dando così la possibilità all'alberghiero di riunirsi.

Intanto, come anticipato, il presidente della provincia, Luca Robaldo, di intesa con il dirigente del "Cigna-Baruffi-Garelli", prof. Giuseppe Cappotto, ha sottoscritto il decreto attraverso il quale vengono sospese le attività didattiche che si svolgono all'interno del plesso "Baruffi" nei giorni 30/31 marzo e 1/8/9/10 aprile al fine di consentire il trasferimento del materiale nel nuovo edificio di via Polveriera.

Le lezioni riprenderanno il giorno 13 aprile nel nuovo plesso.