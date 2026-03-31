Nasce a Busca “Abbigliatempo”, il nuovo progetto della Caritas per dare valore ai capi usati

Nel pomeriggio di sabato 28 marzo ha preso ufficialmente vita “Abbigliatempo”, la nuova iniziativa promossa dalla Caritas di Busca, che unisce solidarietà e sostenibilità ambientale.



“Abbigliatempo” nasce con l’obiettivo di dare una seconda vita ai capi ancora in buone condizioni, riducendo lo spreco e promuovendo una cultura del riuso. Contemporaneamente, il progetto permetterà di raccogliere fondi destinati al sostegno di persone in difficoltà e a percorsi di inserimento lavorativo.



Il simbolo dell’iniziativa è la gruccia, che rappresenta la cura e l’attenzione con cui ogni capo viene selezionato: non semplice abbigliamento usato, ma capi scelti uno ad uno, con attenzione alla qualità. Il logo richiama inoltre le lancette di un orologio, simbolo del tempo che passa e della possibilità di rinascita: ogni capo può vivere una nuova storia.



Insieme al pubblico e ai tanti volontari coinvolti, al taglio del nastro erano presenti il sindaco Ezio Donadio, la vicesindaca e assessora alle Politiche Sociali Beatrice Aimar, l’assessore al Volontariato Bruno Olivero, il direttore della Caritas Diocesana Carlo Rubiolo e il vicario don Roberto Bruna per la benedizione.



"Abbigliatempo racchiude nel proprio nome il valore più grande di questo progetto ossia il nuovo tempo della seconda vita dei vestiti messi a disposizione e soprattutto il tempo che i volontari della Caritas, con il loro impegno e la loro dedizione, trasformano in solidarietà concreta e accessibile a tutti - commenta la vicesindaca Beatrice Aimar -. Qui il tempo dei volontari diventa opportunità, dignità e comunità, un esempio prezioso per tutta la nostra città".



Si è unito ai ringraziamenti anche il primo cittadino Ezio Donadio: "Questa iniziativa dimostra che il volontariato costruisce legami e rafforza la comunità. Ringrazio la Caritas e tutti i volontari perché il vostro impegno è un investimento prezioso che genera inclusione, attenzione verso chi ha più bisogno e rende la nostra città ancora più solidale e vicina alle persone".



“Abbigliatempo” ha trovato casa negli spazi di Via Luigi Cadorna 25, di fronte all'Oratorio, dove sarà possibile donare solo capi puliti e in buone condizioni, ricordando lo spirito del progetto: donare ciò che si sarebbe felici di ricevere. Sono ammessi abbigliamento per uomo, donna e bambino, sciarpe, foulard, guanti e cappelli, borse e zaini. Verranno accettati anche intimo, costumi e calze ma soltanto nuovi con il cartellino.



Il negozio sarà aperto per la vendita dei capi nei seguenti orari e le offerte saranno utilizzate per le persone seguite dalla Caritas. I giorni di apertura sono il martedì dalle 9.00 alle 12.30, il giovedì dalle 15.30 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.30. La consegna invece dovrà essere concordata su prenotazione.



Per ulteriori dettagli e informazioni contattare 353 2139517.



