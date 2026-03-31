mercoledì 08 aprile
Maria Giacosa Balbo
Corneliano d'Alba piange la scomparsa di Maria Giacosa Balbo, "la ragioniera"
Leggi le ultime di: Attualità
 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 31 marzo 2026, 14:19

Niente più fuochi al parco Paolo Lusso di Cuneo: installati i nuovi cartelli di divieto

Cuneo Canoa ASD ringrazia il Comune e il Parco fluviale Gesso e Stura per un intervento atteso: più sicurezza, meno degrado nell'area verde

Niente più fuochi al parco Paolo Lusso di Cuneo: installati i nuovi cartelli di divieto

Un passo concreto verso la tutela del parco Paolo Lusso di Cuneo: sono stati installati i nuovi cartelli che vietano l'accensione di fuochi nell'area verde, in qualunque forma. Il provvedimento, adottato dal Comune di Cuneo e dal Parco fluviale Gesso e Stura, è stato accolto con soddisfazione da Cuneo Canoa ASD, che ha voluto pubblicamente ringraziare le istituzioni per l'intervento.

Per l'associazione si tratta di una misura importante e attesa, capace di contribuire concretamente alla fruibilità del parco, prevenire situazioni di degrado e rafforzare il rispetto dell'ambiente e della sicurezza di chi frequenta l'area.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium