Nuova stagione alle porte, il 5 aprile riapre il sito di Balma Boves

Il sito di Balma Boves, la borgata sotto la roccia, a Sanfront (CN) sulle pendici del Monte Bracco, riaprirà i battenti, dopo l’evento pre-apertura del 28 marzo, domenica 5 aprile e sarà aperto poi in tutte le giornate festive, fino a domenica 8 novembre.

Da metà giugno a metà settembre, si aggiungeranno le aperture del sabato pomeriggio, e in agosto, come gli scorsi anni, si aggiungeranno altresì le aperture infrasettimanali del lunedì e venerdì pomeriggio e l’apertura continuativa in tutti i pomeriggi della settimana di Ferragosto.

L’orario di apertura come consuetudine 10:00 - 18:30 fino a fine settembre (in ottobre/novembre chiusura ore 17:00) e 14:30 – 18:30 per le aperture pomeridiane.

Il calendario eventi è in fase di definizione, ma è stata già stata definita la data della riaccensione del forno della borgata, evento ormai consueto, che quest’anno si svolgerà il sabato 1 agosto, e che sarà affiancato dalla performance di Valeria Tron, nell’ambito del festival Occit’amo e in collaborazione con Borgate dal vivo.

Per la visita guidata del sito durante le giornate di apertura e gli eventi è consigliata la prenotazione: 349/8439091, 348/5835677, balmaboves@gmail