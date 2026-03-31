Nuova tensostruttura per la Pro Loco di San Giuseppe a Busca

Nella mattinata domenica 29 marzo, è stata inaugurata la nuova tensostruttura adiacente alla chiesa di San Giuseppe, destinata a diventare punto di riferimento per le attività e i momenti di ritrovo dei frazionisti. Una giornata speciale per tutti coloro che, con impegno e dedizione, hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, simbolo della volontà di crescere e rafforzare il senso di comunità.



All’inaugurazione erano presenti il sindaco Ezio Donadio, gli assessori Bruno Olivero e Lucia Rosso, le consigliere Serena Pomero e Alessia Sarale, quest'ultima referente di zona. Oltre a don Biagio Chiapello per la benedizione, era presente anche l’assessore regionale Marco Gallo, che ha portato il saluto della Regione Piemonte che ne sostenuto la realizzazione.



"Questo nuovo spazio è il risultato di un grande impegno collettivo – hanno dichiarato gli amministratori –. Grazie alla Pro Loco e a chi dedica tempo ed energie per creare momenti di ritrovo, divertimento e convivialità".



Nel frattempo la Pro Loco, guidata dal presidente Nello Garnero, è al lavoro per i prossimi festeggiamenti della frazione, in programma dal 24 al 27 aprile con la ventitreesima edizione della San Giuseppe’s Beer Fest.



