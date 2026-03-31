Servizio Civile Universale nel Cuneese: ultimi giorni per candidarsi, scadenza l'8 aprile

Il tempo stringe. Mancano pochi giorni alla chiusura del bando per il Servizio Civile Universale: i giovani interessati hanno tempo fino alle ore 14 dell'8 aprile per presentare la propria candidatura. Nel territorio cuneese sono attivi tre progetti, tra loro molto diversi per contesto e attività, ma accomunati da un denominatore comune: offrire ai ragazzi tra i 18 e i 28 anni un'esperienza concreta di dodici mesi, con un impegno medio di 25 ore settimanali e un compenso mensile di 519,47 euro.

Nel Cuneese il Servizio Civile rappresenta un'occasione reale per entrare in contesti educativi, sociali e territoriali di grande valore, sviluppando competenze pratiche, relazionali e organizzative utili anche per il futuro professionale.

Il Centro Down Cuneo ODV, in via del Mulino 1 a Cuneo, e il Centro Down Fossano ODV, in via C. Battisti 38, cercano ciascuno un volontario da affiancare a educatori e operatori in percorsi dedicati all'autonomia personale e all'inclusione sociale di persone con disabilità. Le attività sono ampie e variegate: dallo sviluppo delle abilità comunicative alla gestione del denaro, dall'uso dei servizi sul territorio all'organizzazione del tempo libero, passando per laboratori artistici e musicali, esperienze residenziali, weekend in autonomia e attività outdoor. I volontari contribuiranno inoltre all'organizzazione di iniziative estive e alla comunicazione dei progetti, accompagnando i partecipanti nel rafforzamento della propria sicurezza e indipendenza nella vita quotidiana.

Diverso per natura ma altrettanto stimolante è il progetto promosso dalla Mamo Educational Foundation ad Acceglio, in valle Maira, che offre due posti. L'iniziativa punta alla valorizzazione del territorio alpino attraverso strumenti digitali e attività educative: i volontari lavoreranno su mappature digitali, raccolta di testimonianze locali e sviluppo di contenuti per la promozione del territorio, affiancando al contempo attività con bambini e ragazzi, partecipando all'organizzazione di eventi e contribuendo alla progettazione di iniziative locali ed europee.