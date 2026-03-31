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Attualità | 31 marzo 2026, 12:14

“Siamo in cerca di una casa”: Polpetta e Zorro chiedono ancora aiuto

Un maschio e una femmina di piccola taglia, molto affettuosi e teneri. Adottabili in coppia o singolarmente

Polpetta e Zorro cercano casa

Polpetta e Zorro cercano casa

Ritentano con un altro appello d’aiuto per cercare casa, i due teneri meticci di piccola taglia, fratellini di circa 6 anni, che si trovano nel Saluzzese e hanno bisogno di una famiglia.

Un terzo fratellino ha già trovato casa e la persona che l’ha adottato garantisce sulla loro natura: sono buoni, tranquilli e affettuosi. Si adattano “facilmente ad una vita piena di coccole”, non avendo mai conosciuto un divano e il calore di un'abitazione.

Sono una femmina e un maschio: Polpetta e Zorro, la prima di color miele, l’altro a macchie, adottabili in coppia o singolarmente. Solo ad amanti degli animali.

Contattare il 333 470 2712.

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