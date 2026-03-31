Tributo del Caffè letterario di Bra a Chuck Norris con la vignetta di Pierobello

Chuck Norris non è morto il 20 marzo. Facts alla mano, «Chuck Norris in realtà è morto 20 anni fa, ma la morte non ha avuto ancora il coraggio di dirglielo». Fino ad ora...

Così, a 86 anni, se n’è andato un attore di tanti film d’azione, che ha lasciato questa terra, per andare ad allenarsi con il vecchio amico Bruce Lee magari. Ancora oggi, il loro scontro finale nel Colosseo di Roma resta uno dei più grandi combattimenti mai visti sullo schermo. L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente non è semplicemente un film, è mitologia cinematografica, è rivoluzione, è cultura pop e tanto altro ancora.

Chuck Norris e il suo Karate, contro il Jeet-Kune-Do di Lee è passato contro futuro, tradizione contro innovazione, c’è la rivincita dell’Oriente contro il mondo occidentale. In quella scena Chuck Norris non pronuncia sostanzialmente una parola, ma il suo sguardo di ghiaccio, la sua zazzera bionda, sono ancora qui, dopo tanto tempo, a ricordarci il volto rassicurante di quell’eroismo che ameremo sempre.

Dalla serie Walker Texas Ranger ai meme virali, Carlos Ray Norris è diventato una leggenda capace di attraversare generazioni con i suoi facts, una raccolta di battute costruite su un principio tanto semplice quanto geniale: prendere la forza del personaggio e portarla all’estremo, fino a sfidare le leggi della fisica, della logica e del buon senso. Non più solo un uomo forte, ma una forza della natura. Chuck Norris per tutti era l’uomo che quando parlava a vanvera, vanvera rispondeva, che sapeva far piangere le cipolle, che non digrignava, ma masticava i denti.

Una mitologia collettiva, senza autore unico, che ha trasformato Norris in un simbolo universale. Non serviva aver visto i suoi film o le sue serie: bastava conoscere il nome. Lui stesso era il primo a riderci e a giocarci su quell’infinita serie di scherzi, battute, gag, che avevano circondato la sua essenza di attore action simbolo di un’invincibilità molto vecchio stile, eppure leggera e autoironica. Ma meglio non dirlo troppo forte, bisogna sempre temere il suo potentissimo calcio rotante.