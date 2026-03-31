Vento e mercato del martedì: rifiuti sparsi sotto i portici tra corso Nizza e piazza Galimberti a Cuneo

Mettici una normale giornata di mercato del martedì a Cuneo e aggiungici forti raffiche di vento, che hanno ripreso a soffiare da qualche minuto anche nel capoluogo, ed ecco che i portici si trasformano in un corridoio invaso da rifiuti prima ancora che gli addetti facciano in tempo ad arrivare.



Da corso Nizza fino a piazza Galimberti,si segnalano nylon, scatole, scatoloni, carta, imballaggi e rifiuti di vario genere sono stati trascinati dal vento, invadendo marciapiedi e passaggi pedonali, rappresentando in alcuni punti un potenziale pericolo.



Sono trascorsi pochi minuti da quando gli ambulanti hanno lasciato l'area, ma complice il vento ora non basterà ripulire solo la piazza, gli operatori ecologici per ripulire l'area interessata dai banchi dovranno “rincorrere” i vari pezzi sparsi, anche sulla strada, per cui si raccomanda di porre massima attenzione e prudenza alla guida nei tratti interessati.