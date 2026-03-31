WellFARE Impact si espande: dopo il Movi Lounge Bar, gestirà anche il chiosco del Parco Parri

La Fondazione WellFARE Impact di Cuneo continua a crescere. Dopo aver dato vita al "Movi Lounge Bar", il centro di distribuzione social food al Movicentro di piazzale Libertà - dove ha già allestito un bar-tavola calda con annessa ludoteca e un'area dedicata ai prodotti agroalimentari a "km zero" — l'ente del terzo settore cuneese si aggiudica ora anche la gestione del chiosco/bar del Parco Parri.

La notizia arriva a meno di un mese dall'annuncio, risalente al 13 marzo, della messa in vendita delle attrezzature del locale, di proprietà del Comune. La struttura era stata affidata tramite un bando del gennaio 2022, con una concessione di 12 anni al costo di 6 mila euro annui. All'epoca era pervenuta una sola offerta, accettata da Andrea Armando, che aveva preso in carico il locale "grezzo", provvedendo a proprie spese alle finiture e agli arredi. Dopo circa tre anni, aveva deciso di cedere il passo: "Il tempo da dedicare a questo progetto si è chiuso. Voglio concentrarmi su altre attività imprenditoriali", aveva spiegato, escludendo qualsiasi polemica con l'amministrazione comunale.

WellFARE Impact raccoglie dunque il testimone, con tutti gli impegni che la gestione comporta: apertura per almeno 200 giorni annui nel periodo marzo/ottobre, organizzazione di almeno 5 eventi di rilievo all'anno per valorizzare l'area, realizzazione di uno spazio con funzioni di punto informativo turistico della città e del Parco Fluviale Gesso e Stura, oltre alla pulizia dei servizi igienici a disposizione di tutti i frequentatori del parco, anche non clienti.

Una sfida impegnativa, ma che sembra calzare a pennello con la missione della fondazione, votata alla promozione del benessere delle persone e allo sviluppo di servizi ad impatto sociale. Il Parco Parri avrà il suo bar per la prossima stagione estiva, il momento di maggiore vitalità per la struttura.