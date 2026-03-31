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Cronaca | 31 marzo 2026, 17:07

Allarme sicurezza a bordo dei bus Gtt della linea Alba-Torino: “Disordini e comportamenti aggressivi, serve un intervento immediato”

La Federazione Autonoma Autoferrotranvieri presenta un esposto: "Gruppo di giovani responsabile di continui atti di disturbo con insulti, urla, molestie ai passeggeri, uso improprio dei dispositivi di fermata e tentativi di danneggiamento dei mezzi"

La Faisa-Cisal ha presentato un esposto alle autorità competenti chiedendo un intervento urgente per rafforzare i controlli e garantire maggiore sicurezza sulla tratta

La Faisa-Cisal ha presentato un esposto alle autorità competenti chiedendo un intervento urgente per rafforzare i controlli e garantire maggiore sicurezza sulla tratta

Cresce la preoccupazione per la sicurezza a bordo dei bus della linea Alba-Torino, dove da tempo si registrano episodi ripetuti di disordini e comportamenti aggressivi.

A denunciarlo la Federazione Autonoma Italiana Sindacato Autoferrotranvieri (Faisa-Cisal), che in tema ha presentato un esposto alle autorità competenti, con la richiesta di un intervento urgente per rafforzare i controlli e garantire maggiore sicurezza sulle tratte interessate.

"Secondo quanto segnalato da personale viaggiante e utenti – spiega il sindacato –, un gruppo di giovani sarebbe responsabile di continui atti di disturbo: insulti, urla, molestie ai passeggeri, uso improprio dei dispositivi di fermata e, in alcuni casi, anche tentativi di danneggiamento dei mezzi. Una situazione che, nonostante le numerose segnalazioni già inoltrate, non ha ancora trovato una soluzione concreta. Anzi, il clima a bordo viene descritto in progressivo peggioramento, con crescenti timori per l’incolumità di chi utilizza il servizio e degli stessi autisti. Tra gli episodi più preoccupanti, viene segnalato un tentativo di forzare la porta posteriore di un autobus e il coinvolgimento di una giovane passeggera che avrebbe subito forti pressioni e vessazioni".

L’auspicio della Faisa-Cisal è che "si intervenga in tempi rapidi per evitare che la situazione degeneri ulteriormente e per restituire serenità a un servizio essenziale per il territorio".

Redazione

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