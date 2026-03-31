Appalti Mondo Acqua, il processo prosegue solo per Paolo Borello che parla in aula

È rimasto in piedi solo per un imputato il processo nato dall’inchiesta sugli appalti di Mondo Acqua, la società che gestisce il servizio idrico nel Monregalese. Paolo Borello, imprenditore informatico, ha infatti scelto di rinunciare alla prescrizione per ottenere una decisione nel merito sulle accuse di turbativa d’asta e falso.

L’indagine riguardava presunte irregolarità in tre affidamenti assegnati tra il 2016 e il 2018. Tra i filoni al centro dell’indagine vi era anche l’affidamento dei servizi informatici alla società S.Info di Orbassano per cui lavorava Borello.

Era partita dopo una segnalazione presentata dall’attuale presidente della società, Piercarlo Pellegrino. Nel 2020 un’impiegata aveva trovato un verbale di gara con la propria firma relativa a una riunione alla quale, però, era sicura di non avervi mai partecipato. Il documento riguardava l’appalto affidato alla società informatica S.Info per la gestione dei sistemi di fatturazione e dei servizi amministrativi.

Approfondendo la vicenda, gli inquirenti avevano individuato altri due presunti episodi irregolari: l’affidamento della lettura dei contatori alla cooperativa Full Service 2000 e una gara per lavori sull’acquedotto di Mondovì assegnata alla Tecnoedil. La dirigente responsabile degli appalti, che aveva patteggiato la pena, ha ammesso di aver falsificato alcuni verbali sostenendo di aver agito sotto pressione dell’allora presidente della società, Gino Ghiazza.

Proprio Ghiazza era stato poi rinviato a giudizio insieme a Daniele Camperi, componente della commissione di gara, a Paolo Borello e Salvatore Columbro, rispettivamente tecnico informatico e amministratore della società S.Info di Orbassano e Claudio Pontiglione geometra della Tecnoedil.

Per tutti gli imputati il giudice Marco Toscano aveva dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione. L’unico ad avervi rinunciato è stato Paolo Borello, ascoltato nei giorni scorsi in tribunale.

Borello, che per la società di Orbassano seguiva i rapporti commerciali, ha spiegato in aula di essere stato contattato da Camperi per valutare lo stato dell’infrastruttura informatica di Mondo Acqua, descritta come molto carente.

Durante un primo sopralluogo, alla presenza anche dell’allora presidente Luigi Ghiazza e della dirigente Chiara Mirto, sarebbero emerse diverse criticità legate sia all’hardware sia ai software utilizzati.

L’analisi tecnica, svolta insieme ad altri tecnici della società, si sarebbe poi tradotta in una proposta di rinnovamento del sistema informatico, in particolare per la gestione delle utenze e delle procedure amministrative come fatturazione e trasmissione dei flussi alle banche. Il progetto prevedeva un costo iniziale di circa 60 mila euro l’anno per cinque anni, successivamente ridotto.

Secondo la ricostruzione dell’imputato, solo nel settembre 2016 gli sarebbe stata segnalata la necessità di procedere con una gara pubblica, circostanza di cui prima non era stato informato. In quel periodo, ha raccontato, la dirigente Mirto gli avrebbe chiesto anche la documentazione tecnica elaborata durante l’analisi per poter predisporre il bando.

Borello ha inoltre dichiarato di non avere esperienza in gare pubbliche e di essersi occupato esclusivamente della parte commerciale del progetto e di non aver mai saputo delle presunte irregolarità nella procedura, affermando di aver scoperto la vicenda solo quando fu convocato in Procura. Secondo la sua ricostruzione, la presenza di firme false nei verbali sarebbe stata “un’ingenuità colossale”, anche perché alla gara risultava un solo concorrente.

L’udienza è stata rinviata al 6 ottobre prossimo.

