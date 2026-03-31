 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 31 marzo 2026, 10:16

Assolto, perché il fatto non sussiste, il figlio che abbandonò la madre malata a Pinerolo

L’uomo di Bagnolo Piemonte, accusato di abbandono di incapace, scagionato dal giudice di Cuneo. La donna, affetta da Corea di Huntington, morì dopo il ricovero

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

“Non sono più in grado di occuparmi di mia madre”. Aveva detto questo ai medici del pronto soccorso di Pinerolo prima di lasciare l'anziana mamma (deceduta) in ospedale e rendersi irreperibile. A spiegarlo in tribunale a Cuneo era stata un’assistente sociale del nosocomio pinerolese. L'uomo, accusato di abbandono di incapace, è stato assolto nei giorni scorsi perché il fatto non sussiste. 

Nel corso dell'istruttoria, era stato ascoltato il direttore di neurologia dell’ospedale che aveva riferito che la donna, affetta di corea di Huntington, "doveva essere assistita in tutto e per tutto". 

Nel febbraio 2020, come aveva spiegato dall’assistente sociale, alla Procura di Torio venne inviata una segnalazione relativa alla condizione di salute della donna in seguito al suo ricovero: “Avevamo contattato il figlio, senza riuscirci - aveva riferito l’assistenza sociale -. La signora era arrivata accompagnata proprio dal congiunto il primo febbraio. In quell’occasione lui aveva dichiarato di non essere più in grado di occuparsi della mamma. Nei giorni successivi, poi, abbiamo tentato di ricontattarlo per fargli presente che la situazione era cronica e che si doveva prodigare per accoglierla a casa: lui ha ribadito di non essere in grado di farlo”.  

L’uomo, a quel tempo, viveva con la madre a Bagnolo Piemonte, che aveva trascorso oltre un mese in neurologia prima di essere trasferita in una casa di riposo. I sintomi della donna nell’ultimo periodo erano peggiorati e il figlio, come spiegato dall’assistente sociale, aveva deciso di lasciarla in ospedale senza più tornare a prenderla. 

Per l'uomo la Procura aveva chiesto al condanna. "Il figlio si è sostanzialmente disinteressato alla vicenda della madre - aveva ricostruito il pm chiedendo 4 mesi di reclusione-. Tutto quello che è stato fatto è stato fatto dai sanitari: ma di sicuro non è lui l’unico autore di questa omissione". 

Di contro, la difesa, ha evidenziato come, "probabilmente si sarebbe dovuto attenzionare il nucleo madre-figlio", concludendo come l'imputato abbia lasciato al nonosomio di Pinerolo la madre "proprio perché si rendeva assolutamente conto della sua incapacità di prestare assistenza  tempestivamente comunicata". 

CharB.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium