Auto si cappotta nella notte a Bagnolo Piemonte: cinque persone coinvolte, un ferito grave

Incidente stradale nella notte di oggi, intorno all’1:25 in via Santo Sudario a Bagnolo Piemonte. Un’autovettura con cinque persone a bordo si è cappottata per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco con le squadre di Saluzzo e Barge, insieme ai sanitari del 118. Le persone coinvolte sono riuscite a uscire autonomamente dal veicolo prima dell’arrivo dei soccorsi.

Il bilancio dell’incidente parla di un ferito in codice rosso, trasportato all’ospedale di Cuneo con l’elicottero dell’elisoccorso 118 🚁. Due persone, dopo le prime valutazioni, hanno rifiutato il trasporto in ospedale, mentre altre due sono state classificate in codice verde e accompagnate all’ospedale di Pinerolo per accertamenti.

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente.