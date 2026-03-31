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Cronaca | 31 marzo 2026, 08:49

Auto si cappotta nella notte a Bagnolo Piemonte: cinque persone coinvolte, un ferito grave

Intervento di vigili del fuoco ed elisoccorso 118: un codice rosso trasferito a Cuneo, due feriti lievi a Pinerolo

Auto si cappotta nella notte a Bagnolo Piemonte: cinque persone coinvolte, un ferito grave

Incidente stradale nella notte di oggi, intorno all’1:25 in via Santo Sudario a Bagnolo Piemonte. Un’autovettura con cinque persone a bordo si è cappottata per cause ancora in fase di accertamento. 

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco con le squadre di Saluzzo e Barge, insieme ai sanitari del 118. Le persone coinvolte sono riuscite a uscire autonomamente dal veicolo prima dell’arrivo dei soccorsi.

Il bilancio dell’incidente parla di un ferito in codice rosso, trasportato all’ospedale di Cuneo con l’elicottero dell’elisoccorso 118 🚁. Due persone, dopo le prime valutazioni, hanno rifiutato il trasporto in ospedale, mentre altre due sono state classificate in codice verde e accompagnate all’ospedale di Pinerolo per accertamenti. 

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente.

redazione

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