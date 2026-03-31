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Cronaca | 31 marzo 2026, 11:26

Auto si ribalta sulla sp 430 a Ceva: sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri

I feriti alla cure dei sanitari per i primi accertamenti. Viabilità a senso unico alternato nel corso delle operazioni di rimozione e messa in sicurezza

Auto si ribalta sulla sp 430 a Ceva: sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri

Incidente nella prima mattinata di oggi, martedì 31 marzo, quando intorno alle 8 un'auto si è ribaltata sulla sp 430 nel Comune di Ceva.

Nell'incidente sono rimasti coinvolti due veicoli: una fiat ritmo e una BMW serie 1.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con i sanitari del servizio regionale di emergenza del 118 che hanno preso immediatamente in carico i feriti. Sono poi sopraggiunti anche la squadra dei volontari vigili del fuoco di Ceva per la messa in sicurezza dei mezzi e dell'area, coadiuvati dai carabinieri di Garessio che oltre ai rilievi del caso hanno gestito la viabilità in senso unico alternato il tempo necessario a consentire le operazione di rimozione dell'auto.

Redazione

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