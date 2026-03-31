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Cronaca | 31 marzo 2026, 15:59

Caccia illegale, Polizia Locale Provinciale sequestra lacci di cattura nei boschi di Castino

Il soggetto individuato è stato deferito all’autorità giudiziaria per esercizio di caccia con mezzi non consentiti

Un'auto della Polizia Locale della Provincia di Cuneo

Un'auto della Polizia Locale della Provincia di Cuneo

Nei giorni scorsi il personale del Corpo di Polizia Locale Provinciale ha individuato e fermato nel comune di Castino un soggetto che aveva predisposto e occultato nei boschi cavi in acciaio con nodo scorsoio e morsetti di chiusura, con l’obiettivo di catturare caprioli e cinghiali.

Nel corso dell’operazione, gli agenti hanno sequestrato complessivamente otto lacci di cattura, tutti attivi e pronti all’uso. Il soggetto è stato deferito per esercizio di caccia con mezzi non consentiti. L’indagato, la cui posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria, non può essere considerato colpevole fino alla eventuale pronuncia di sentenza di condanna definitiva.

Il presidente della Provincia Luca Robaldo e il consigliere delegato alla Caccia Silvano Dovetta "esprimono viva soddisfazione e sottolineano come l’attività della Polizia Locale provinciale rappresenti un presidio essenziale di legalità sul territorio, comunicando che proseguiranno i controlli e le azioni di vigilanza a tutela dell’ambiente, della biodiversità e della sicurezza collettiva, nella consapevolezza che la salvaguardia del patrimonio naturale costituisca un interesse pubblico primario".

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