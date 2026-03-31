Forti raffiche di vento, divelta parte del tetto del cimitero di Lesegno

Le forti raffiche di vento che nel pomeriggio di oggi, martedì 31 marzo, stanno interessando la Granda, hanno causato alcuni danni al cimitero nel Comune di Lesegno.

Le lamiere del tetto del camposanto, sulla strada provinciale 60 verso Niella Tanaro, sono state divelte dal vento e si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Ceva. Le squadre stanno operando per il ripristino della copertura.

Stando alle rilevazioni di alcune stazioni meteo nella zona Cebana-Monregalese al momento si registrano raffiche di vento dai 36 ai 40 km/h. Le raffiche potrebbero raggiungere anche i 70 km/h nel corso della giornata.