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Cronaca | 31 marzo 2026, 07:40

Incendio boschivo a Ormea, fiamme nella notte: intervento dei soccorsi, situazione sotto controllo

Il vento forte alimenta il rogo in frazione Pronzai. In mattinata l’arrivo del DOS per la verifica degli ettari bruciati e degli ultimi focolai

Le fiamme nella tarda serata di ieri hanno minacciato di aggredire la frazione Pronzai

Le fiamme nella tarda serata di ieri hanno minacciato di aggredire la frazione Pronzai

Il forte vento che dal tardo pomeriggio di ieri, lunedì 30 marzo, ha iniziato a soffiare con violente raffiche su tutta la Granda ha provocato, in serata, un vasto incendio boschivo nella zona di Ormea. Ad andare a fuoco è stato un fronte molto ampio, ancora in fase di quantificazione, nei pressi della frazione Pronzai, dove prima le sterpaglie e poi il bosco hanno preso fuoco.

Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco, insieme ai volontari di Garessio e Ormea, primi a giungere sul posto con i Carabinieri Forestali. Il loro intervento ha evitato che le fiamme raggiungessero le abitazioni della frazione, seriamente minacciate dal fuoco. 

Successivamente sono giunti in rinforzo gli AIB di Garessio, Ormea e Pamparato, oltre a ulteriori squadre impegnate nel presidio notturno insieme ai Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Ceva. Dopo un primo momento di difficoltà, la situazione è stata messa sotto controllo nella tarda serata di ieri e, complice anche l’abbassamento delle temperature, le fiamme si sono in gran parte autoestinte.

Questa mattina, alle 7, è stato inviato da Cuneo il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), figura specializzata del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco responsabile della gestione e del coordinamento delle operazioni sugli incendi boschivi. Il suo compito è quello di rilevare l’estensione degli ettari bruciati e valutare la necessità dell’intervento di un elicottero per lo spegnimento degli ultimi focolai. 

Le abitazioni non risultano più minacciate, ma in quota — a circa 1000 metri sul livello del mare, nel cuore del bosco — potrebbero essere ancora presenti alcuni punti attivi. Non si registrano persone ferite né danni a cose.

redazione

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