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Cronaca | 31 marzo 2026, 13:45

Scontro tra due veicoli a Verzuolo: un ferito lieve in via Provinciale Saluzzo

L'incidente questa mattina ha rallentato il traffico per circa un’ora. Sul posto sono intervenuti 118 e Polizia Locale per soccorsi e rilievi

Scontro tra due veicoli a Verzuolo: un ferito lieve in via Provinciale Saluzzo

Un ferito lieve. Questo è il bilancio dell’ennesimo incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 9 a Verzuolo, in via Provinciale Saluzzo antistante il distributore di carburante Esso Express. 

Per cause in corso di accertamento, due veicoli si sono scontrati lungo la Strada Provinciale che dal centro cittadino porta verso Saluzzo, allertando i numerosi passanti. A seguito di richiesta da parte del 112, oltre all’ambulanza del 118 per i soccorsi sanitari ai coinvolti, sul luogo del sinistro è intervenuta prontamente una pattuglia della Polizia Locale di Verzuolo, sia per i rilievi dell’evento infortunistico, sia per la gestione della viabilità, considerando che il traffico è rimasto congestionato per circa un’ora prima di poter ripristinare la consueta percorribilità a doppio senso di marcia.

Redazione

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