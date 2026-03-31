Un dono gradito dai bambini dell’Asilo Infantile Cattolico

In occasione delle festività pasquali, una delegazione del Gruppo Alpini Cuneo Centro è andata a far visita ai bambini dell’Asilo Infantile Cattolico di Via Alba, situato a pochi passi dalla sede del gruppo, che si trova presso i Giardini Fresia.
[I disegni preparati dai bambini dell'asilo]
Ad accoglierli un gruppo di bambini festanti, accompagnati da insegnanti e dirigenti, alle quali sono state consegnate due scatole contenenti una decina di colombe, da condividere con i piccoli dell’asilo.
[Il momento della consegna delle colombe alle insegnanti]
Inutile dire che il regalo è stato ben gradito ed è stato ricambiato con alcuni bei disegni con soggetti pasquali preparati dai bambini, insieme a tanti ringraziamenti.