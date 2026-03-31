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Cuneo e valli | 31 marzo 2026, 12:38

Un dono gradito dai bambini dell’Asilo Infantile Cattolico

Il Gruppo Alpini Cuneo Centro ha consegnato alcune colombe alle insegnanti

Un dono gradito dai bambini dell’Asilo Infantile Cattolico

In occasione delle festività pasquali, una delegazione del Gruppo Alpini Cuneo Centro è andata a far visita ai bambini dell’Asilo Infantile Cattolico di Via Alba, situato a pochi passi dalla sede del gruppo, che si trova presso i Giardini Fresia.

[I disegni preparati dai bambini dell'asilo]

Ad accoglierli un gruppo di bambini festanti, accompagnati da insegnanti e dirigenti, alle quali sono state consegnate due scatole contenenti una decina di colombe, da condividere con i piccoli dell’asilo.

[Il momento della consegna delle colombe alle insegnanti]

Inutile dire che il regalo è stato ben gradito ed è stato ricambiato con alcuni bei disegni con soggetti pasquali preparati dai bambini, insieme a tanti ringraziamenti.

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