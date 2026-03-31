Domani a Cuneo riapre "la giostrina della Nonna" al Parco della Resistenza

Dopo un paio di mesi di lavori, finalmente domani inaugura a Cuneo, al parco della Resistenza sul viale degli Angeli, "la giostrina della Nonna", in memoria di Albertina Rainero, che l'ha gestita per 27 anni e che tutti i cuneesi ricordano con affetto.
La giostra era stata smontata dopo 33 lunghi anni, ma fortunatamente solo per essere sostituita da una nuova struttura, che sarà fruibile da domani, con una grande festa organizzata per le 16.30.
In occasione della festa, alla quale presenzierà anche la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, verrà regalata un'ora di giostrine gratuite a tutti i bambini.
Ci sarà un rinfresco in collaborazione con Famù e non mancherà il Truccabimbi, che trasformerà i piccoli protagonisti del pomeriggio in tanti Supereoi.
L'appuntamento è domani 1 aprile, alle 16.30.