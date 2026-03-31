La pizzeria Aurora di Boves festeggia 10 anni di attività: mercoledì 1° aprile brindisi con clienti e amici

Dieci anni di lavoro, sacrifici, famiglia e passione, dieci anni vissuti con il sorriso, con tanta voglia di fare e con quel rapporto diretto con le persone che, giorno dopo giorno, ha trasformato una pizzeria in un vero punto di riferimento per tanti clienti di Boves e dintorni. La pizzeria Aurora, in corso Trieste 38 a Boves, si prepara a spegnere le sue prime dieci candeline e lo farà nel modo più bello: condividendo questo importante traguardo con chi, in questi anni, ha scelto di esserci.

L’appuntamento è per mercoledì 1° aprile, dalle 16:30 alle 19:00, per un momento semplice, sincero e conviviale pensato per dire grazie a tutti: ai clienti affezionati, all’amministrazione comunale, ai vicini di zona e alle altre attività commerciali di Boves. Un brindisi insieme e una fetta di pizza saranno il modo perfetto per festeggiare una storia costruita con impegno quotidiano e tanta concretezza.

Dietro la Pizzeria Aurora ci sono Mario Stagno e Maria Rosaria Falco, per tutti Rosi, una coppia nella vita e nel lavoro, capace in questi anni di costruire qualcosa di solido partendo da un’idea nata nel 2015, quando l’ex titolare dell’attuale locale voleva cedere la gestione. All’epoca Rosi e Mario lavoravano in altri locali e la vita, come per tante famiglie, chiedeva equilibrio, organizzazione e coraggio. Non era semplice gestire tutto, soprattutto con una figlia piccola, Aurora, e poi, nel 2018, con l’arrivo di Gabriele. Lavorando insieme, Mario e Rosi sono riusciti a trovare una formula vincente, non solo sul piano professionale, ma anche familiare: una gestione condivisa della casa, dei figli, del lavoro e perfino delle ferie.

Il loro punto di forza è anche questo: essere diversi e completarsi bene: Mario ha più iniziativa, è quello che spinge, propone e guarda avanti, Rosi è più riflessiva, più misurata, attenta a ogni dettaglio. Insieme hanno creato una squadra affiatata, capace di affrontare le fatiche quotidiane di un mestiere impegnativo senza perdere di vista ciò che conta davvero: lavorare bene e far sentire il cliente a proprio agio.

In questi dieci anni la Pizzeria Aurora ha costruito una clientela fedele, legata alla qualità e alla semplicità delle proposte. Le pizze più richieste restano quelle della tradizione, quelle che non passano mai di moda: 4 stagioni, formaggi, prosciutto e funghi e tanti altri gusti classici che continuano a mettere d’accordo tutti. Accanto a queste, uno dei servizi più apprezzati è quello delle pizze al metro, molto richieste per compleanni, feste e momenti da condividere in compagnia.

L’attività si concentra soprattutto sulla pizza da asporto: nella maggior parte dei casi è la pizzeria stessa a consegnare direttamente, mentre molti clienti preferiscono passare a ritirarla di persona. Un servizio comodo, pratico e vicino alle esigenze di chi vuole gustarsi una buona pizza a casa, senza rinunciare alla qualità. E per chi lo desidera, c’è anche la possibilità di fermarsi sul posto: la Pizzeria Aurora dispone infatti di uno spazio semplice e funzionale per mangiare direttamente lì, con tovagliette di carta, posate di plastica, bibite fresche in frigo e servizio usa e getta, in uno stile informale che mette al centro la praticità.

Anche il nome del locale ha un valore speciale, perché richiama la famiglia, gli affetti, il legame con i figli. E proprio parlando del futuro, Mario e Rosi sorridono: per adesso Aurora e Gabriele li lasciano tranquilli a studiare, poi si vedrà, nessuna pressione, nessun obbligo. Il lavoro in pizzeria è un mestiere vero, fatto di sacrifici, presenza costante e tanta dedizione. Se un domani i figli decideranno di continuare questa strada, sarà una scelta loro.

L’invito è aperto a tutti per mercoledì 1° aprile, dalle 16:30 alle 19:00, la pizzeria Aurora di Boves aspetta clienti, amici e cittadini per celebrare insieme dieci anni di attività, con la voglia di ringraziare chi ha contribuito a questo percorso e di condividere un momento autentico di festa.

Perché dietro ogni pizza sfornata in questi anni non c’è stato solo un lavoro, ma una storia fatta di famiglia, impegno, fiducia e legami veri. E dieci anni così meritano davvero di essere festeggiati insieme.

Pizzeria Aurora

Corso Trieste, 38 – 12012 Boves (CN)

Tel. 0171 387733