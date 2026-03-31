A Boves la seconda edizione del corso ANPI per i giovani: democrazia, pace e diritti nell'anno dell'81° anniversario della Liberazione

In occasione dell'81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, l'ANPI della Provincia di Cuneo organizza la seconda edizione del corso di formazione "Again, tocca ancora a noi. Democrazia, pace, diritti": tre giorni di riflessione pensati per i giovani under 35, in programma a Boves dal 10 al 12 aprile.

Ad aprire il corso, venerdì 10 aprile alle ore 18, sarà una conferenza pubblica dedicata al tema dell'Etica, aperta a tutta la cittadinanza. Presso l'Auditorium Borelli porteranno i saluti istituzionali Domenico Ravetti, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte e presidente del Comitato Resistenza e Costituzione della Regione Piemonte, il sindaco di Boves Matteo Ravera e il presidente dell'ANPI della Provincia di Cuneo, Paolo Allemano. L'orazione ufficiale è affidata ad Abderrahmane Amajou, presidente di Action Aid Italia e membro della Freedom Flottilla.

Il corso nasce da domande urgenti e scomode: è possibile fare a meno della Costituzione e smantellare quanto faticosamente costruito sul piano dei diritti e degli organismi internazionali? Può una società lasciarsi trascinare da un clima dominato dall'odio, dalla paura e dalla logica dei rapporti di forza? Il patrimonio europeo del secondo dopoguerra — costruito per mettere fine alle guerre, superare la logica del più forte e tutelare ogni essere umano, incluso il pianeta — sembra oggi più fragile che mai. Sono interrogativi che l'ANPI vuole affrontare insieme alle nuove generazioni, convinta che tocchi ancora a loro custodire e rinnovare quei valori.

I giovani interessati possono iscriversi al corso sul sito anpicuneo.it.