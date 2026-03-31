Villa Belvedere Radicati riapre a Pasquetta

Riapre a Pasquetta, lunedì 6 aprile, Villa Belvedere Radicati, gestita dall’associazione Arte Terra e Cielo.

La dimora storica sulla collina di Saluzzo, in via San Bernardino 17, è stata recentemente oggetto di un importante intervento di recupero che ha previsto, tra l’altro, l’apertura di un secondo accesso al parco attraverso l’antico portale cinquecentesco, situato poco dopo la chiesa di San Bernardino, oltre a quello di fronte alla cappella di San Grato.

Da qui si entra nel viale alberato, percorribile attraverso un camminamento accessibile anche a carrozzine e passeggini.

All’interno delle sale storiche alcuni video narrativi raccontano la storia della villa, offrendo un viaggio nel tempo tra personaggi illustri e trasformazioni architettoniche.

L’intero complesso, situato su un poggio naturale è valorizzato da un’illuminazione che, nelle ore notturne, ne esalta la suggestiva bellezza, rendendolo visibile anche da lontano.

Nel prato terrazzato, sul retro, svetta maestoso l’antico cedro del Libano, testimone secolare del passato della dimora.

La storia della villa affonda le radici nel Quattrocento, quando fu trasformata dal Marchese Ludovico II per viverci con la giovane consorte Margherita di Foix.

Nata come palazzina di caccia la struttura si è evoluta nei secoli in una raffinata villa rinascimentale, mantenendo il fascino e l’eleganza delle origini.

Nel 1977, a seguito di un lascito testamentario, la villa fu donata al Comune di Saluzzo dalla contessa Anna Maria Radicati di Marmorito, con il desiderio espresso di conservare l’identità paesaggistica e il carattere agreste-bucolico della tenuta.

Oggi, Villa Belvedere Radicati si propone anche come location ideale per matrimoni, eventi privati e feste, grazie alla sua atmosfera unica, che unisce il romanticismo del passato alla funzionalità del presente.

L'ingresso prevede un biglietto di 5 euro (intero), 3 euro (ridotto per ragazzi 10-17 anni, over 65, gruppi e scuole), gratuito per bambini sotto i 10 anni e tesserati dell'Associazione Arte, Terra e Cielo.

È disponibile un biglietto famiglia (2 adulti e 2 ragazzi) a 12 euro.

Orario di apertura: domenica e festivi: 10-13 e 14-19.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 351-5718472 o scrivere a: associazione.arteterracielo@gmail.com

A breve sul sito: villabelvedereradicati.it e sulla pagina Facebook: “Villa Belvedere già Radicati Saluzzo” e su Instagram: “villa.belvedere.saluzzo” sarà pubblicato il calendario dei i prossimi eventi che comprende visite guidate, mostre, concerti e spettacoli teatrali.