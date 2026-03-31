Incendio boschivo Ormea, focolai ancora attivi a causa del forte vento: l'area resta monitorata

Proseguono le operazioni di bonifica e monitoraggio a Ormea dove nella serata di ieri, lunedì 30 marzo, un vasto incendio ha interessato un'area boschiva in frazione Pronzai.

A causa delle forti raffiche di vento che si sono susseguite per tutta la giornata odierna, si è reso necessario il mantenimento del presidio nell’area, che resta in fase di bonifica ma presenta ancora criticità.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, insieme ai volontari di Garessio e Ormea, primi a giungere sul posto ieri con i Carabinieri Forestali, ha evitato che le fiamme raggiungessero le abitazioni della frazione, seriamente minacciate dal fuoco.

Grazie agli AIB di Garessio, Ormea e Pamparato, oltre a ulteriori squadre impegnate nel presidio notturno insieme ai Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Ceva, l'area è stata messa sotto controllo e la maggior parte delle fiamme è stata contenuta ed estinta.

A causa del vento di oggi alcuni focolai potrebbero riprendere vigore, quindi l'area sarà monitorata anche questa notte dalle squadre AIB, mentre un nuovo aggiornamento è atteso per domattina: se l’incendio risulterà definitivamente spento si proseguirà con la bonifica, in caso contrario si valuterà l’invio dei DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), anche in relazione all’allerta per incendi boschivi emanata dalla Regione, proprio per il vento. La zona, impervia, si conferma particolarmente critica da gestire.