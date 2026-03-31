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Scuole e corsi | 31 marzo 2026, 06:50

A Peveragno un corso di disegno creativo in otto lezioni

Organizzato dalla Compagnia del Birùn, inizierà il 13 aprile prossimo dall'insegnante Laura Neirotti presso il Salone Ambrosino dalle 18.30 alle 19.30

A Peveragno un corso di disegno creativo in otto lezioni

Dal 13 aprile tutti i lunedì per otto lezioni, la Compagnia del Birùn ripropone un CORSO DI DISEGNO CREATIVO a cura dell'insegnante Laura Neirotti, presso il Salone Ambrosino di Peveragno dalle 18.30 alle 19.30.

Il corso è realizzato al fine di sviluppare la creatività ed è dedicato a chi non ha mai avuto occasione di provare ad esprimersi attraverso il disegno, a chi pensa di essere negato e a chi si è già cimentato e vuole continuare a sperimentare. 

La prima lezione è libera e gratuita: un'ottima opportunità per mettersi alla prova divertendosi.

Per info Simona 334.8966480. 

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