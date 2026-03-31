A Peveragno un corso di disegno creativo in otto lezioni

Dal 13 aprile tutti i lunedì per otto lezioni, la Compagnia del Birùn ripropone un CORSO DI DISEGNO CREATIVO a cura dell'insegnante Laura Neirotti, presso il Salone Ambrosino di Peveragno dalle 18.30 alle 19.30.

Il corso è realizzato al fine di sviluppare la creatività ed è dedicato a chi non ha mai avuto occasione di provare ad esprimersi attraverso il disegno, a chi pensa di essere negato e a chi si è già cimentato e vuole continuare a sperimentare.

La prima lezione è libera e gratuita: un'ottima opportunità per mettersi alla prova divertendosi.

Per info Simona 334.8966480.