Funzioni esponenziali in inglese nella 3ª Mec del "Vallauri" di Fossano

Lunedì 12 gennaio, in occasione di una lezione di matematica nella classe 3A Meccanica-Meccatronica dell’Istituto “G. Vallauri” di Fossano, le docenti della classe, professoresse Liuba Ballocco (Matematica) e Marianna Racca (Inglese), hanno proposto in compresenza un’attività laboratoriale di matematica in inglese in modalità CLIL intitolata “Dalla realtà alla funzione esponenziale” a partire dal materiale realizzato dalla professoressa Daniela Valenti, che da anni collabora con la prof.ssa Ballocco.

In particolare, l’attività ha introdotto la funzione esponenziale come preziosa chiave di lettura di fenomeni reali quali la duplicazione dei batteri per scissione e il decadimento radioattivo del C14: le diapositive sono disponibili sul sito www.matemat.it (un sito prezioso fondato da un gruppo di insegnanti proprio con la prof.ssa Daniela Valenti, luminare e punto fermo della Matematica che ne cura l'aggiornamento con lo scopo di mettere a disposizione dei docenti materiale gratuito per arricchire le proprie lezioni).

Che dire? Un ulteriore applauso e ringraziamento alla professoressa Ballocco che da anni, ormai, dipinge e declina al "Vallauri" la Matematica di mille e con mille sfumature, un grazie alla sua collega, professoressa Marianna Racca e ai due giovani studenti direttamente coinvolti nelle attività Mattia Brizio e Lorenzo Bruno.