La studentessa narzolese Cristina Ellena porta Fossano sul tetto d’Italia

Dal 25 al 28 marzo 2026, la città di Feltre e il Bellunese sono diventati il fulcro dell'istruzione agraria italiana ospitando la Gara Nazionale dell’Istruzione Professionale Agraria. L

'evento, dedicato all'indirizzo "Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane" (declinazione C10 - Industrie alimentari), ha visto il coinvolgimento dei migliori Studenti provenienti da Istituti di diverse regioni d'Italia. L'Istituto Umberto I sul gradino più alto.

Il momento culminante della manifestazione è stata la proclamazione della vincitrice: Cristina Ellena, dell'Istituto Umberto I di Alba, frequentante la sede di Fossano (Cussanio). La giovane Studentessa di Narzole ha dimostrato competenze d'eccellenza, portando il suo Istituto alla vittoria nazionale in una competizione tecnica di altissimo profilo.

Il podio è stato completato da due talenti veneti: Leonardo Lucon dell’IIS “Parolini” di Bassano del Grappa, classificatosi al secondo posto, e Sara Reitano dell’IIS “Stefani Bentegodi” di Villafranca (Verona), che ha ottenuto la terza posizione.

Tra le altre scuole partecipanti si sono distinti il "Garibaldi Bramante" di Macerata, il Convitto "Rinaldo Corso" di Correggio e l'IIS "Sartor" di Castelfranco Veneto.

La premiazione ufficiale si è svolta la sera di venerdì 27 marzo presso l’agriturismo “La Genziana”, nella suggestiva cornice della Valle di Lamen. Il dirigente scolastico dell’IIS Della Lucia di Feltre, Ezio Busetto, insieme alle coordinatrici dell'indirizzo Luisa Stroppa e Marianna De Faveri, ha consegnato i riconoscimenti messi a disposizione dalle realtà produttive del territorio bellunese.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Dott.ssa Antonella Germini, Dirigente dell’IIS Umberto I Alba, di cui Fossano è la sede dedicata alla declinazione C10. Si tratta infatti della seconda vittoria ottenuta dalla stessa sede nelle quattro edizioni disputate sinora. La precedente è dell’anno scolastico 2022/23 con protagonista la Studentessa Alexia Lingua che all’ Istituto “Sartor” di Castelfranco Veneto ha conquistato il primo posto.

Come da regolamento, il prossimo anno la Gara si svolgerà presso la Scuola della Vincitrice, la Scuola Agraria di Cussanio che si conferma con le sue varie attività e partecipazioni, una realtà d’eccellenza legata al territorio Fossanese.