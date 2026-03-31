Boves, acquistano un defibrillatore dopo la morte dell'amico che non hanno potuto salvare

Sono Barbara e Luca Osenda di Boves ad aver fatto di una tragedia un'opportunità con un gesto altruista. Segnati dal mancato salvataggio di un caro amico hanno deciso di dotarsi di un defibrillatore partecipando alla campagna di sensibilizzazione dell'associazione Battikuore Odv.



I due titolari della carrozzeria “La bovesana srl” hanno spiegato: “Abbiamo deciso di acquistare un defibrillatore dopo aver vissuto un'esperienza dolorosa e significativa successa nei giorni scorsi ad un nostro caro amico. Purtroppo è stato colpito da un malore improvviso, abbiamo cercato di rianimarlo ma non siamo riusciti a salvarlo. Questo ci ha fatto molto riflettere sulla possibilità di acquistare un defibrillatore per avere una possibilità in più di salvare la vita di qualsiasi persona”.



Un segnale come anche le attività possano fare la differenza fornendo alle comunità un dispositivo salvavita.