A Ceresole d’Alba una serata dedicata all’equità di genere e alla prevenzione

Un’occasione di riflessione e confronto su un tema sempre più centrale nella società contemporanea: il diritto all’equità di genere. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico in programma venerdì 10 aprile alle ore 20.45 presso il Salone MuBatt di Ceresole d’Alba, in Piazza Vittorio Emanuele II, 2.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Ceresole d’Alba e da Lunetica, insieme all’associazione Mai+Sole, con il contributo di Fondazione CRC, e intende offrire uno spazio di approfondimento aperto alla cittadinanza, partendo dalla vita quotidiana per analizzare dinamiche relazionali, stereotipi e segnali spesso invisibili ma fondamentali per costruire relazioni sane ed equilibrate.

Ha dichiarato il sindaco di Ceresole d’Alba, Chiara Masia: “Promuovere l’equità di genere significa costruire una comunità più giusta e consapevole. Come amministrazione crediamo sia fondamentale creare occasioni di confronto e sensibilizzazione, perché il cambiamento parte proprio dalla quotidianità e dalla capacità di riconoscere e superare stereotipi e disuguaglianze”

Nel corso della serata si parlerà di parità di genere e prevenzione, con un approccio concreto e accessibile, volto a sensibilizzare il pubblico su comportamenti e atteggiamenti che contribuiscono a creare – o a superare – le disuguaglianze.

Interverranno Elisa Bussi, psicologa della cooperativa Lunetica, Adonella Fiori, presidente dell’associazione Mai+Sole, e Daniela Siracusa, vicepresidente della stessa associazione, che porteranno competenze professionali ed esperienze dirette maturate nel lavoro quotidiano sul territorio.

L’incontro rappresenta un momento importante per la comunità, per accrescere consapevolezza e promuovere una cultura basata sul rispetto, sull’ascolto e sull’uguaglianza.

La partecipazione è libera e aperta a tutti.