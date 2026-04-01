A Mombasiglio un corso di autodifesa

Si è svolta ieri sera, martedì 31 marzo, a Mombasiglio la prima serata di un corso di difesa personale dedicato alle ragazze, organizzato grazie all’iniziativa di due volontarie con il supporto del Comune di Mombasiglio e dell’associazione Futuro Donna.

All’incontro hanno preso parte ben 22 partecipanti, segno di un forte interesse verso tematiche legate alla sicurezza e alla consapevolezza personale. Il corso, tenuto da alcuni istruttori provenienti da Mondovì, si articolerà in un ciclo di sei serate.

Soddisfazione da parte degli organizzatori per l’ampia adesione e la significativa presenza di ragazze, che hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa.