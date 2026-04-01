Alba, nuovi incontri e mostre nell’intenso 2026 dell’associazione culturale "Giulio Parusso"

Tempo di bilanci e programmi per l’Associazione Culturale Giulio Parusso, realtà che onora la memoria del compianto giornalista, appassionato storico e scrittore con iniziative capaci di offrire interessanti contributi al panorama culturale della capitale delle Langhe.

L’occasione è stata l’annuale assemblea del sodalizio, che lo scorso martedì 24 marzo ha visto i suoi soci approvare i conti del consuntivo 2025, accompagnati da una relazione sulle attività svolte nell’anno ormai in archivio e di quelle già realizzate nei primi mesi del 2026.

Si sono così ricordati i tre eventi più significativi organizzati nel 2025, primo dei quali la serata dedicata alla giustizia penale, con la partecipazione dall’ex procuratore Sebastiano Sorbello, chiamato a presentare il suo libro "Misteri d’Italia" di fronte a un publico che ha ascoltato con attenzione anche gli interventi dell’ex presidente della Regione Piemonte Roberto Cota e il collegamento col viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.

[L'incontro con l’ex procuratore Sebastiano Sorbello]

Risale invece a novembre l’incontro dedicato al tempo in cui Alba aveva una propria televisione, e quindi alle esperienze di Televideo Alba e di Erreuno Tv, prima emittente in provincia di Cuneo e realtà che vedeva la capitale delle Langhe tra i pionieri nel campo, con Giulio Parusso impegnato nella conduzione di una propria rubrica battezzata "Le quisquilie".

"La Mascarella. Uomini e storie di calce e mattoni" ( qui ) è il titolo del volume – presentato a dicembre – con cui Nando Vioglio, partendo dal palazzo eretto negli Anni Trenta del Novecento in corso Italia, ha illustrato la storia di imprese di costruzione storiche e l'urbanizzazione di ampie parti della città nella prima metà del secolo.

Passando al nuovo anno si segnalano due momenti già celebrati.

Febbraio è stato il mese nel quale la scuola del Mussotto è stata intitolata a Giulio Parusso ( leggi qui ) mentre lo scorso 6 marzo l’associazione ha partecipato ai festeggiamenti per i cinquant’anni di Radio Alba col suo presidente Roberto Ponzio, che nella sua veste di avvocato aveva rappresentato l’emittente cittadina e il suo fondatore Alberto Levi nei contenziosi sulle frequenze aperti dalla Rai, all’epoca monopolista della radiofonia.

Altri eventi fanno già parte della programmazione in cantiere nei prossimi mesi.

In particolare, lunedì 11 maggio è la data nella quale Beppe Ghisolfi sarà chiamato a presentare la sua ultima fatica in tema di educazione finanziaria , dedicata ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni, allievi delle scuole medie, perché a quell’età contatto con economia. Socio onorario dell’associazione, il banchiere e scrittore sarà protagonista della presentazione in anteprima già programmata nella scuola media di Mussotto. Nell’ambito dell’assemblea è emersa la proposta di coinvolgere altre scuole medianti un collegamento in videoconferenza.

Pochi giorni più tardi, mercoledì 27 maggio, la sala convegni di Banca d’Alba ospiterà invece un evento organizzato per salutare i 50 anni di due realtà nate nel 1976 e giunte quindi al mezzo secolo di vita: si tratta della stessa Radio Alba, ma anche della cooperativa Libraria La Torre. L’evento, introdotto da Edoardo Borra, sarà anche occasione per estendere analogo omaggio ad altre realtà vicine allo stesso traguardo.

Venerdì 19 giugno, sempre a Palazzo Banca d’Alba, è in calendario la presentazione del volume realizzato da Paolo Tibaldi e Carlo Petrini "Vite di Langa e Roero".

In corso di definizione le proposte per la seconda parte dell’anno, per la quale si pensa innanzitutto alla possibilità di allestire una mostra sulle esperienze di Televideo Alba ed Erreuno, con cimeli e reperti capaci di testimoniare come venissero realizzate le trasmissioni televisive del tempo.

"La nostra associazione – dice il presidente Roberto Ponzio –, minuscola nei componenti e nella struttura ma maiuscola per ambizione e propositi, ha varato questo programma 2026 con l’idea di onorare il nostro decimo anniversario. Sono orgoglioso di registrare consensi e apprezzamento per l’associazione e le attività svolte in ricordo di Giulio, grande giornalista, scrittore e storico di questa città".

[Roberto Ponzio, presidente dell'Associazione Culturale Giulio Parusso]