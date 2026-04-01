Bra, tutti gli orari delle celebrazioni del Triduo pasquale 2026

Con il Giovedì Santo si conclude la Quaresima, il periodo di preparazione alla Pasqua, e si aprono le celebrazioni del Triduo pasquale.

Le Norme attuali della liturgia indicano il momento in cui comincia il Triduo pasquale e parlano esplicitamente della Messa vespertina in Coena Domini, cioè in memoria della Cena del Signore, dopo aver indicato il Triduo pasquale come vertice di tutto l’anno liturgico. Fino a quel momento, il Giovedì Santo appartiene ancora alla Quaresima.

A Bra sono in programma i seguenti appuntamenti comunitari «Per guardare negli occhi Gesù Cristo, Colui che è la risurrezione e la vita», come insegna il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino.

2 aprile, Giovedì Santo, Messa “in Coena Domini” le celebrazioni eucaristiche saranno così programmate: ore 18 Salesiani e chiesa delle Clarisse dove segue Adorazione personale fino alle ore 23; ore 18.30 Santuario della Madonna dei Fiori; ore 20 Santa Maria degli Angeli (Fratini); ore 20.30 Beata Vergine Assunta di frazione Bandito; ore 20.45 Sant’Andrea Apostolo; ore 21 parrocchia Santi Pietro e Paolo di Sanfrè. Iniziano le visite ai Sepolcri allestiti nelle chiese cittadine.

3 aprile, Venerdì Santo, celebrazione della Passione del Signore: ore 16 chiesa delle Clarisse; ore 18 Salesiani; ore 18.30 Santuario della Madonna dei Fiori; ore 20 Santa Maria degli Angeli (Fratini); ore 20.45 Sant’Andrea Apostolo; ore 21 parrocchia Santi Pietro e Paolo di Sanfrè.

4 aprile, Sabato Santo, solenne Veglia Pasquale: ore 20.45 Sant’Andrea Apostolo; ore 21, Salesiani, Santuario della Madonna dei Fiori, chiesa delle Clarisse e parrocchia Santi Pietro e Paolo di Sanfrè.

5 aprile, Domenica di Pasqua, Risurrezione del Signore, l’orario festivo delle sante Messe osserverà quello proprio delle diverse chiese cittadine. Le celebrazioni culmineranno nel pomeriggio con la processione del Cristo Risorto, partenza alle ore 17 dalla chiesa della Santissima Trinità (Battuti Bianchi), seguirà la Santa Messa.

Pasqua Ortodossa

Abbiamo parlato della Pasqua cattolica, ma anche altre comunità cristiane braidesi festeggiano questa ricorrenza che, tuttavia, non segue lo stesso calendario. Nel 2026, infatti, la parrocchia ortodossa di Santa Caterina di Alessandria d’Egitto, guidata da padre Vasile Doroftei, festeggerà la Pasqua domenica 12 aprile. Comunque sia, a Bra sarà una Pasqua nel segno della pace e dell’unità.