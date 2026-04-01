“Dimmi cosa mangi…” on the road! I Magog al Mercato della Terra di Alba

Sabato 18 aprile 2026, la compagnia teatrale I Magog porterà in piazza “Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei… on the road!” a partire dalle ore 10:00 durante il Mercato della Terra di Alba in Piazza Pertinace.

L’appuntamento si inserisce nel progetto "Scarti d'autore", ideato da UnTerritorio ETS per promuovere una nuova consapevolezza collettiva sul valore del cibo come bene comune: non solo nutrimento, ma esperienza sociale e culturale.

LO SPETTACOLO

Protagonista è Rino, un contadino "vecchio stampo" e appassionato di cibo biologico, che si trova a fare i conti con un figlio sedicenne disinteressato alla coltivazione e alla cucina, e con i tanti commercianti del mercato che incarnano visioni radicalmente diverse del mondo alimentare: dal biologico e km0 alle grandi produzioni intensive, fino ai prodotti transgenici e alle nicchie gastronomiche di lusso.

Tra gag, trovate sceniche e una galleria di personaggi vivaci, lo spettacolo non offre risposte preconfezionate, ma apre una riflessione libera e partecipata su stagionalità, filiera corta, biodiversità e consumo consapevole. Come da tradizione dei Magog, il pubblico non è semplice spettatore: è parte integrante della rappresentazione.

I MAGOG

Con cinquant'anni di attività alle spalle, i Magog sono una realtà consolidata del teatro popolare italiano: spettacoli, animazioni, cabaret, canti e danze nelle piazze e nei teatri di tutta Italia. Testi, colonne sonore e scenografie sono originali; il coinvolgimento diretto del pubblico è da sempre il loro marchio distintivo.

IL PROGETTO "SCARTI D'AUTORE"

Scarti d'autore è un invito a guardare agli scarti non come fine, ma come inizio: materia viva capace di generare relazioni, consapevolezza e nuove forme di comunità. Il progetto accompagnerà il Mercato della Terra di Alba da marzo a novembre 2026 con un calendario di laboratori artistici, performance partecipate, incontri tra arte e scienza, e strumenti concreti di sensibilizzazione — tra cui kit antispreco e un vademecum per la gestione degli scarti.

Tutti gli appuntamenti si svolgono a partire dalle ore 10:00 in Piazza Pertinace.

L'ingresso è libero e aperto a tutti, senza necessità di prenotazione.

Scarti d'autore è un progetto di UnTerritorio ETS, realizzato in collaborazione con AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale, il Comitato del Mercato della Terra di Alba e Turismo in Langa, grazie al contributo di Fondazione CRC e del Comune di Alba, con il sostegno dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e dell'Associazione San Giovanni di Alba.