“ItinerDante – Siamo Inferno” illumina Borgo San Dalmazzo

La rassegna Germogli di scena presenta ItinerDante – Siamo Inferno, spettacolo immersivo alle ore 21:00 presso l’Auditorium Civico di Borgo San Dalmazzo.

La performance restituisce alla Divina Commedia la sua natura originaria: accessibile e potente. In scena, Eugenio Di Fraia porta Dante in vita con un’interpretazione intensa e contemporanea, mentre Angelo Marrone esegue le musiche originali, creando un dialogo perfetto tra parola e suono. La musica non accompagna semplicemente la scena: amplifica ogni passaggio, costruisce lo spazio emotivo e rende Dante concreto, fisico e profondamente attuale.

Eugenio Di Fraia ha lavorato in cinema, TV e teatro, interpretando ruoli in Ligas, I Fratelli Corsaro, Nuovo Olimpo, L’Amica Geniale 3 e Fedeltà, ed è stato primo attore nello show immersivo Giudizio Universale di Marco Balich.

Angelo Marrone, compositore e musicista specializzato in colonne sonore, ha firmato musiche originali per spettacoli, cortometraggi e audiolibri, eseguite spesso dal vivo in dialogo con la voce scenica. Nel 2023 ha composto il commento musicale del cortometraggio The Dressmaker, presentato agli Academy Awards 2024.



Lo spettacolo è rivolto a chiunque voglia vivere Dante in modo nuovo, coinvolgente e immersivo.





