L'associazione “Donna per Donna” inaugura la nuova sede a Cuneo

L'Associazione Donna per Donna, nata nel 1999, è costituita da donne che hanno vissuto in prima persona l'esperienza di un tumore al seno e desiderano mettere il proprio vissuto al servizio di altre donne che hanno affrontato o affrontano la stessa patologia, accompagnandole nel loro percorso.

L'obiettivo è quello di essere utili offrendo un supporto psicologico, fisico ed emotivo, anche attraverso il volontariato regolarmente presente nei reparti di Ginecologia, Chirurgia Day Surgery, Senologia e Oncologia dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. Non ha scopo di lucro, ed è diventata un importante punto di riferimento per le donne che affrontano questo tipo di problematica; contribuisce anche concretamente a favore dell'Ospedale con alcune importanti donazioni di strumentazioni mediche a servizio dei reparti sopracitati.

L'Associazione sino al 2025 è stata gentilmente ospitata nei locali della Lega Tumori in Via Meucci; ora, grazie all'interessamento del Comune, si è da poco stabilita nella nuova sede in Via F.lli Ramorino, 14 a Cuneo e giovedì 26 marzo scorso ha inaugurato i nuovi locali. All'iniziativa hanno partecipato per il Comune di Cuneo la Sindaca Patrizia Manassero e l'Assessore al Patrimonio Ing. Alessandro Spedale; per l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle il Dr. Gabriele Giarola, la D.ssa Ligato Antonella, il Dr. Riccardo Bonomi, il Dr. Gianmauro Numico, la D.ssa Paola Vanella, la D.ssa Stefania Martini, le D.sse Ingrid Zugabru, Enrtica Lovera, Nicoletta Croce, Maria Grazia Arciulo; per l'AGIFAR le D.sse Giorgia Pellegrino e Maria Chiara Mulè.

Erano inoltre presenti le gentili signore de "Il salotto di Busca" che collaborano con l'Associazione con la realizzazione di articoli oggetto di donazione per l'Ospedale e la Sig.a Lucchino per la palestra Boulegan presso la quale vengono organizzati dei corsi di pilates dedicati alle associate.

La Presidente dell'Associazione, Sig.a Ivana Pane, commenta così la giornata: "Desidero esprimere la mia profonda gratitudine per la numerosa partecipazione all'inaugurazione della nuova sede; la presenza di tante persone mi dà la spinta per continuare a credere nell'Associazione e a lavorare con determinazione ed impegno per raggiungere i nostri obiettivi. Adesso, avere una nostra sede ad uso esclusivo – e per questo ringrazio ancora una volta l'Amministrazione Comunale – è per noi motivo di orgoglio: riuscire a creare un ambiente il più accogliente e gradevole possibile va sicuramente a beneficio dell'Associazione e delle donne che la frequentano. Infine, non posso che ringraziare sinceramente la Lega Tumori che ci ha ospitato per tanti anni dandoci la possibilità di usufruire dei loro locali in Via Meucci".

Riportiamo quindi il nuovo indirizzo e i numeri telefonici ai quali rivolgersi per un aiuto, un consiglio o un sostegno:

Associazione Donna per Donna, Via F.lli Ramorino, 14 – Cuneo. e-mail: donnaxdonna.cn@gmail.com, recapiti telefonici 333 8488593 - 366 2832102 - 333 7582556