Primo Patto di Collaborazione a Cuneo: San Paolo riparte dalla cura condivisa

Dal Gruppo Cuneo per i Beni Comuni riceviamo e pubblichiamo:

Con la firma del primo Patto di Collaborazione tra il Comune di Cuneo e il Comitato di quartiere San Paolo, la gestione condivisa dei beni comuni compie finalmente il suo primo passo concreto. Si tratta di un evento che non rappresenta solo un atto burocratico, ma il coronamento di un lungo percorso politico che la lista civica Cuneo per i Beni Comuni ha sostenuto con forza e costanza fin dall’inizio del proprio mandato.

La nascita del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" non è stata un processo scontato. Per anni, la lista Cuneo per i Beni Comuni ha agito come motore di questa innovazione, portando il tema al centro del dibattito consiliare e cittadino. Attraverso mozioni, interpellanze e un costante lavoro di pressione politica, la lista ha lottato affinché Cuneo si dotasse di strumenti normativi capaci di superare il vecchio concetto di sussidiarietà, trasformando l'attivismo civico in un diritto riconosciuto e tutelato.

L’accordo siglato per la cura del quartiere San Paolo è la prova tangibile della validità di quella visione. Il Patto permette ai cittadini di intervenire direttamente sulla cura del verde e degli spazi pubblici con il supporto e la copertura del Comune, eliminando le barriere burocratiche che spesso scoraggiano la partecipazione.

Questa firma sancisce il passaggio da un’amministrazione che "concede" a un’amministrazione che condivide, un principio cardine dell'identità politica di Cuneo per i Beni Comuni.

L'adozione di questo primo patto non è un punto di arrivo, ma l'inizio di una nuova fase. L’obiettivo ora è fare in modo che l'esempio del comitato di quartiere San Paolo diventi un modello replicabile in ogni quartiere e frazione di Cuneo. La lista continuerà a operare affinché il Regolamento venga promosso attivamente e le risorse necessarie siano garantite, evitando che questo strumento resti un’eccezione e diventi, invece, la norma del governo cittadino.

La tutela dei beni comuni rimane la bussola dell'azione della nostra lista civica, oggi Cuneo è una città più aperta e partecipata, esattamente come avevamo immaginato e proposto ai cittadini.