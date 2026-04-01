Progetti di Pubblica Utilità: nuove energie al lavoro per Ceva

I due operatori saranno impegnati nelle attività di piccola manutenzione, pulizia e cura del decoro urbano, contribuendo in modo concreto al mantenimento e al miglioramento degli spazi pubblici cittadini. Il loro intervento riguarderà in particolare aree verdi, spazi comuni e interventi di manutenzione leggera, con l’obiettivo di garantire una città sempre più ordinata e accogliente.

I Progetti di Pubblica Utilità rappresentano uno strumento importante di politica attiva del lavoro, pensato per favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo di persone in situazione di disoccupazione, offrendo al tempo stesso un servizio utile alla collettività.

“Con l’avvio di questi nuovi inserimenti – dichiarano il sindaco Fabio Mottinelli e gli assessori Cinzia Boffano (Sociale) e Fabio Ferrero (Lavori pubblici) – si conferma l’impegno del Comune nel sostenere percorsi che uniscono inclusione sociale e cura del territorio. I PPU sono un’opportunità concreta sia per le persone coinvolte, che possono rientrare nel mondo del lavoro acquisendo esperienza, sia per la comunità, che beneficia di interventi utili e visibili sul territorio”.

L’Amministrazione esprime soddisfazione per l’avvio del progetto e ringrazia tutti i soggetti coinvolti per la collaborazione nella realizzazione dell’iniziativa.