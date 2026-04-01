Proseguono a Bra gli incontri della rassegna "Il corpo e la macchina"

L’ASL CN2 da tempo si occupa di promozione della salute anche attraverso la Media Education e, in quest’ottica, già dal 2000 ha attivato, presso il proprio Servizio per le Dipendenze (SerD), il Centro Steadycam, realtà specializzata in interventi e metodologie di lavoro per l’utilizzo degli audiovisivi e degli ambienti digitali come terreni di incontro con i cittadini (giovani e adulti) per lavorare sugli stili di vita e i comportamenti a rischio.

Coerentemente con questa sua missione e in continuità con i progetti finora implementati, il Centro Steadycam dell’ASL CN2 ha proposto “Il Corpo e la Macchina”, un ciclo di tre eventi dedicati alla promozione della cultura e del benessere nell’approccio al digitale, inteso come spazio di crescita e sviluppo di competenze, ponendo attenzione al suo equilibrio con le dimensioni corporea, mentale e relazionale.

Si tratta di un percorso in tre incontri pubblici, aperti alla cittadinanza, tutti realizzati nella città di Bra. Ad essi si affiancano altrettanti appuntamenti formativi dedicati a docenti/operatori e laboratori per studenti. Il focus centrale è sempre quello di esplorare il mondo dei consumi culturali digitali, per valorizzarne i contenuti in un’ottica di apprendimento, cultura e salute, nell’ambito di quella dimensione che ibrida online e offline e rappresenta oggi lo spazio quotidiano dove fare esperienza di sé, degli altri e del mondo.

Il prossimo appuntamento è il 9 APRILE presso l’AUDITORIUM ARPINO di BRA con la seconda tappa della rassegna: il professor Angelo Bertolone (CREMIT - Università Cattolica di Milano) rifletterà su come “Abitare l’Intelligenza Artificiale”. Bertolone integra la ricerca e l’approfondimento sul tema dell’AI con l’esperienza di insegnamento in un Istituto Superiore, nella quale integra i vari strumenti di Intelligenza artificiale nel lavoro educativo e didattico. Il suo è uno sguardo di attenta esplorazione, che guiderà i partecipanti a conoscere meglio le varie potenzialità dell’AI mantenendo uno sguardo equilibrato sulle loro diverse implicazioni.

“Il Corpo e la Macchina” è un progetto realizzato in collaborazione con la Città di Bra, la cooperativa Lunetica, la cooperativa Motiva, la Consulta Comunale delle Famiglie di Bra, la Consulta Giovanile di Bra e con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo all’interno del Cantiere Cultura e Salute 2025.

Tutti gli eventi sono gratuiti sino a esaurimento posti. Per info dettagliate su luoghi e orari e per iscrizioni, si può fare riferimento all’app presente al seguente link: https://il-corpo-e-la-macchina.vercel.app/