Rinnovati i vertici del Lions Club Fossano e Provincia Granda

Seguendo l’alternarsi delle serate dedicate alla progettazione di services per la comunità ed incontri con personaggi di spicco della zona, giovedì scorso il Lions Club Fossano e Provincia Granda ha salutato Riccardo Mey poeta, giornalista ed organizzatore del festival di poesie “Poeticòni” a Cuneo, e Donatella Signetti scrittrice e giornalista, docente presso il Liceo classico e il Liceo scientifico di Cuneo. Presidente di un’associazione culturale che organizza corsi di scrittura creativa e altre attività legate al mondo della letteratura e della cultura.

La serata si è svolta presso il ristorante “Il Giardino dei tigli” di Cussanio. L’occasione era la presentazione del libro “Letteralmente – Parole su carta”. L’Autore, Riccardo Mey, è un attento osservatore dell’animo umano e descrive con pochi tratti la fragilità dell’esistere tra sarcasmo e tenerezza, dubbio e stupore.

La serata era iniziata con lo spoglio della votazione per la scelta del Presidente che guiderà il Club nell’anno sociale 2026-2027. L’attuale presidente Marina Mana alla quale sono stati riconosciuti meriti per il lavoro svolto, passerà, con l’inizio del nuovo anno sociale, il compito ad Antonella Masento Tallone che è pronta a partire con nuove ed interessanti proposte.