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Attualità | 01 aprile 2026, 18:41

Rinnovati i vertici del Lions Club Fossano e Provincia Granda

Antonella Masento Tallone raccoglie il testimone dalla presidente Marina Mana. La nomina nel corso di una serata culturale, presso "Il Giardino dei tigli” di Cussanio", con l'incontro degli scrittori Riccardo Mey e Donatella Signetti

Rinnovati i vertici del Lions Club Fossano e Provincia Granda

Seguendo l’alternarsi delle serate dedicate alla progettazione di services per la comunità ed incontri con personaggi di spicco della zona, giovedì scorso il Lions Club Fossano e Provincia Granda ha salutato Riccardo Mey poeta, giornalista ed organizzatore del festival di poesie “Poeticòni” a Cuneo, e Donatella Signetti scrittrice e giornalista, docente presso il Liceo classico e il Liceo scientifico di Cuneo. Presidente di un’associazione culturale che organizza corsi di scrittura creativa e altre attività legate al mondo della letteratura e della cultura. 

La serata si è svolta presso il ristorante “Il Giardino dei tigli” di Cussanio. L’occasione era la presentazione del libro “Letteralmente – Parole su carta”. L’Autore, Riccardo Mey, è un attento osservatore dell’animo umano e descrive con pochi tratti la fragilità dell’esistere tra sarcasmo e tenerezza, dubbio e stupore.

La serata era iniziata con lo spoglio della votazione per la scelta del Presidente che guiderà il Club nell’anno sociale 2026-2027. L’attuale presidente Marina Mana alla quale sono stati riconosciuti  meriti per il lavoro svolto,  passerà, con l’inizio del nuovo anno sociale, il compito ad Antonella Masento Tallone che è pronta a partire con nuove ed interessanti proposte. 

c.s.

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