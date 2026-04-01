A Fossano cresce l'attesa per la prova inaugurale della "Tre Giorni in Rosa nelle Terre della Granda 2026"

Grande attesa per la prova inaugurale della "Tre Giorni in Rosa nelle Terre della Granda 2026", manifestazione in prove multiple, fortemente voluta dal glorioso Racconigi Cycling Team del presidente Silvio Traversa e del team manager Claudio Vassallo.

La seconda edizione del "Trofeo Cassa di Risparmio di Fossano spa - Città di Fossano", gara nazionale riservata alla categoria donne open, andrà in scena nella tarda mattinata di domenica 12 aprile.

La gara, che gode del prezioso sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e degli Stati Generali - Prevenzione Benessere ed è patrocinata dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Cuneo, dalla Città di Fossano, dalla Città di Racconigi e da ATL (Azienda Turistica Locale del Cuneese), si svilupperà sulla distanza di 94 chilometri spalmati su due distinti circuiti cittadini, quasi completamente pianeggianti ma non privi di insidie.

Il primo, ad ampio raggio, verrà ripetuto per 6 volte, mentre il secondo, più corto, sarà affrontato dalle agguerrite atlete in gara per 4 volte. Il ritrovo (ore 11:00), la verifica licenze, le operazioni preliminari e la riunione tecnica si svolgeranno in via Leone a Fossano (CN), presso 'VISPO'. La bandierina a scacchi, che darà il via ufficiale alla competizione, verrà abbassata alle ore 13:00 in punto da via Monsignor Angelo Soracco, dove sarà collocato anche il traguardo finale, previsto attorno alle ore 15:30.

La passata edizione della corsa, che ha visto schierarsi ai nastri di partenza ben 152 atlete (71 elite e 81 Junior) in rappresentanza di 24 formazioni, si è decisa al termine di uno sprint a ranghi compatti vinto dalla junior trentina Agata Campana (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink), davanti alle più esperte elite Elisa De Vallier (Top Girls - Fassa Bortolo) e Michela De Grandis (Team Mendelspeck e-work).

Come detto la seconda edizione del "Trofeo Cassa di Risparmio di Fossano spa - Città di Fossano" è valido come prova d'apertura della "Tre Giorni in Rosa nelle Terre della Granda", assieme al "Memorial Franco Traversa", cronometro individuale in programma sabato 12 settembre a Racconigi (CN), ed al tradizionale "Trofeo Latterie Inalpi - Annibale Viterie" di Racconigi (CN), fissato in calendario nella giornata di domenica 13 settembre.

Al termine delle tre gare verranno stilate due distinte classifiche: una riservata alle donne elite, con vestizione della maglia "Latterie Inalpi", e l'altra alle donne junior, con casacca griffata "Annibale Viterie". In ciascuna delle tre prove, per ogni categoria, verranno assegnati i seguenti punteggi: prima classificata 100 punti, seconda classificata 90 punti, terza classificata 80 punti, quarta classificata 70 punti, quinta classificata 60 punti, dalla sesta all'ultima classificata 30 punti, mentre alle atlete ritirate 15 punti.

In caso di parità di punteggio vincerà chi ha partecipato a più prove, mentre in caso di ulteriore parità vigerà il regolamento federale. Non esiste l'obbligo di partecipazione a tutte le prove.

Novità di quest'anno sarà l'assegnazione della maglia, sponsorizzata dalla "Banca CRS" (Banca Cassa di Risparmio di Savigliano spa), riservata ai traguardi volanti. Nella gara di Fossano (CN) i punti saranno assegnati al secondo, quarto, sesto ed ottavo giro, mentre nella prova finale di Racconigi (CN) al secondo, quarto, sesto, ottavo e decimo passaggio sotto al traguardo