Auto fuori strada in frazione Trappa a Garessio

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, martedì 31 marzo, a Garessio, lungo la strada statale 28 del Colle di Nava, in frazione Trappa.

Un’autovettura che viaggiava in direzione Ormea è uscita autonomamente dalla carreggiata, finendo contro un muretto. A bordo del mezzo si trovava un solo occupante, il conducente.

L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Ceva per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Garessio per la messa in sicurezza dell’area, insieme ai carabinieri per i rilievi del caso. Presente anche il personale Anas, che ha provveduto alla pulizia della sede stradale.

La viabilità ha subito solo lievi rallentamenti: la strada non è stata chiusa, ma è stato istituito temporaneamente un senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del veicolo.