Dal 10 al 12 aprile a Bra torna la sesta edizione del Piemontgravel

Dal 10 al 12 aprile 2026 torna la sesta edizione del Piemontgravel, evento non competitivo in formula "self-supported" dedicato all’esplorazione cicloturistica, per bici gravel e MTB, del territorio piemontese.



Partenza e arrivo dei quattro percorsi (il 111, il 222, il 333 e il 444) saranno a Bra (CN), presso Villa Moffa, splendido palazzo storico immerso nel verde che ospiterà il main base camp dell’evento. Novità di questa edizione saranno anche i base camp intermedi di Alba e Serravalle Langhe, pensati per accogliere i partecipanti lungo le tracce più lunghe.

La storia

Giunto alla sua sesta edizione, il Piemontgravel nasce da un progetto di esplorazione territoriale trentennale ed è oggi l’evento gravel più partecipato del Piemonte e tra i principali in Italia. L’obiettivo è la valorizzazione del territorio a 360 gradi, offrendo agli appassionati un modo autentico per scoprire le province di Cuneo, Torino e Asti, e la straordinaria varietà paesaggistica, culturale ed enogastronomica di un territorio riconosciuto Patrimonio UNESCO, come quello delle Langhe, del Roero e del Monferrato. Negli anni, il Piemontgravel ha conquistato una crescente visibilità internazionale, attirando partecipanti da tutta Europa.

Il main base camp

Cuore pulsante del Piemontgravel 2026 sarà Villa Moffa, elegante palazzo storico immerso nel verde alle porte di Bra (CN). La villa, circondata da ampi spazi alberati e giardini, ospiterà per tre giorni il main base camp dell’evento: punto di partenza e arrivo dei percorsi, area accoglienza, zona ristoro e luogo di incontro per tutti i partecipanti. Qui si concentreranno le attività principali — dalle registrazioni ai momenti conviviali, dalle degustazioni serali ai briefing tecnici — creando un vero e proprio villaggio gravel dove condividere l’esperienza e respirare l’atmosfera unica del Piemontgravel.

I percorsi

Il Piemontgravel comprende percorsi che toccano aree di grande importanza naturalistica, culturale e sportiva del Piemonte.

I tracciati si snodano su tipi di terreno variegati. Per questa ragione l’ideale è una bicicletta gravel, ma anche una mountain-bike (preferibilmente front) può essere indicata, vista l’elevata percentuale di strade sterrate e sentieri, anche single-track. I percorsi, differenti di anno in anno, puntano ad offrire agli iscritti una pedalata quanto più piacevole, accattivante, ma allo stesso tempo a tratti tecnica: si percorrono strade bianche, sentieri e brevi tratti di strade asfaltate secondarie, sempre accompagnate dalla cornice dell’arco alpino.

I partecipanti potranno scegliere uno dei seguenti 4 tracciati:

il 111: Percorso ideale per chi vuole vivere l’esperienza gravel in un solo giorno. Attraversa le colline del Barolo, tocca borghi iconici come La Morra, Barolo, Monforte e Grinzane Cavour, e offre una pedalata intensa ma accessibile. 111 km – 1.700 m D+

il 222: Dedicato a chi vuole spingersi oltre, combina i vigneti delle Langhe con i sentieri del Roero e le zone pianeggianti del Cuneese. Tra i punti più suggestivi: il ponte di Fossano, il castello di Racconigi e i boschi sabbiosi del Roero. 222 km – 2.800 m D+

il 333: Un viaggio completo attraverso le Langhe, il Roero e le colline torinesi. Dal castello di Racconigi si prosegue verso il Colle Don Bosco e le panoramiche Rocche del Roero, per poi rientrare verso le colline di Alba. 330 km – 4.500 m D+

il 444: Il tracciato più lungo e avventuroso, pensato per i grandi pedalatori. Dopo il Roero e il Monferrato, raggiunge Torino percorrendo le ciclabili lungo il Po nel Parco del Valentino e regala scorci unici sulle Prealpi Cozie prima del ritorno verso la Langa. 444 km – 6.000 m D+

Non solo ciclismo

Il Piemontgravel, divenuto nel corso degli anni un punto di riferimento nell’ambito delle manifestazioni ciclistiche piemontesi, non è unicamente un evento dedicato alla pratica sportiva ma anche di aggregazione.

Nel corso dei 3 giorni i partecipanti avranno modo di conoscere più a fondo le tradizioni, la cultura, anche enogastronomica di una Regione ampia e variegata.

Numerosi saranno anche i momenti di condivisione, che si terranno all’interno del villaggio e che permetteranno ai cicloviaggiatori di assaggiare cibi e i vini tipici delle zone toccate dai diversi percorsi del Piemontgravel.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sulla piattaforma di registrazione ENDU e chiuderanno il 31 marzo 2026, salvo esaurimento posti. La tariffa scontata “early birds” sarà valida fino al 31 gennaio 2026.

Partenze e arrivi

Le partenze di gruppo si terranno venerdì, sabato e domenica alle ore 8.30, dopo la colazione. Chi preferisce potrà partire individualmente a partire da venerdì mattina, previa registrazione al base camp.

Sarà garantita ospitalità, con servizio ristoro e docce fino alla chiusura del main base camp, alle ore 21 di domenica 12 Aprile.