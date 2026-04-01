Ice Arena Limone Piemonte: ultimi giorni sul ghiaccio tra sport e Mercatini di Pasqua

A Limone Piemonte l’inverno si chiude nel segno dello sport e della festa. Protagonista del weekend sarà la Ice Arena Limone Piemonte, che si prepara a salutare la stagione con gli ultimi giorni di apertura, proprio in concomitanza con i primi Mercatini di Pasqua del paese.

Ice Arena: il cuore dell’inverno limonese

Negli ultimi mesi la Ice Arena è stata uno dei punti di riferimento per residenti e turisti, offrendo un’esperienza accessibile e coinvolgente per tutte le età.

Famiglie, bambini, appassionati e semplici curiosi hanno trovato nella pista un luogo dove vivere la montagna anche oltre lo sci, tra divertimento e socialità.

Ora, con l’arrivo della primavera, la struttura si prepara alla chiusura stagionale, ma lo fa con un ultimo weekend ricco di energia e partecipazione.

Orari speciali per il gran finale

Per l’occasione, la Ice Arena Limone Piemonte resterà aperta con orario continuato:

da giovedì a lunedì (Pasquetta)

dalle 10:30 alle 22:30

Un’apertura prolungata pensata per permettere a tutti di vivere gli ultimi momenti sul ghiaccio, approfittando anche dell’atmosfera festiva che animerà il paese.

Pattinare tra i Mercatini di Pasqua

La chiusura della stagione si intreccia con uno degli eventi più attesi della primavera: i Mercatini di Pasqua di Limone Piemonte, in programma dal 4 al 6 aprile.

Per tre giorni il centro si trasformerà in un villaggio alpino con:

oltre 60 espositori di artigianato

prodotti tipici e specialità locali

spettacoli itineranti

attività per famiglie, tra cui la caccia alle uova

musica dal vivo, con tributo a Zucchero

In questo contesto, la Ice Arena diventa un tassello fondamentale dell’esperienza: pattinare e poi immergersi tra bancarelle, profumi e intrattenimento.

Un’esperienza completa tra sport e turismo

La forza della Ice Arena Limone Piemonte è stata proprio quella di integrarsi con l’offerta turistica del territorio, diventando un’alternativa allo sci e un punto di ritrovo.

Questo ultimo weekend rappresenta quindi:

un’occasione per chi non ha ancora provato la pista

un momento di saluto per chi l’ha frequentata durante l’inverno

un’esperienza completa per i visitatori dei mercatini

Arrivederci alla prossima stagione

Con la chiusura ormai alle porte, la Ice Arena saluta una stagione positiva, caratterizzata da partecipazione e apprezzamento.

L’appuntamento è già fissato al prossimo inverno, ma prima resta ancora qualche giorno per vivere la magia del ghiaccio.

E quale occasione migliore se non un weekend di festa, tra pattini, luci e atmosfera pasquale, nel cuore di Limone Piemonte.

Contatti e informazioni

Tel: 335 8243345

Facebook: Ice Arena

Instagram: Ice Arena