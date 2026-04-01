Il Panathlon Club Cuneo prosegue gli incontri con le scuole

Il Panathlon Club Cuneo, con il supporto logistico dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo, sta proponendo una serie di incontri con gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado per parlare dell’ “Adolescente e il suo inserimento sociale attraverso lo Sport”.

Le relazioni proposte dal Panathlon Club Cuneo sono state:

· Analisi della Dichiarazione del Panathlon sull’Etica nello Sport Giovanile, focalizzando l’attenzione sui principi del “Fair Play”, sui “Diritti del Ragazzo nello Sport”, sui “Doveri del Genitore nello Sport” e sul “Comportamento del Tifoso”.

· Sport e Benessere - La medicina dell’Uomo Sano - Una opportunità per fare Prevenzione, Educazione e Salute”.

· Importanza dello Sport come opportunità per “Socializzare” e sensibilizzare i giovani sul rischio del “Ritiro Sociale Volontario” (sindrome di Hikikomori).

· La “Lotta al Doping”.

[L'intervento del presidente Panathlon Club Cuneo, Dr. Carlo ripa]

Dopo l’incontro con i giovani del Liceo Statale “Edmondo de Amicis “ di Cuneo, avvenuto nell’autunno del 2025, il Panathlon Club Cuneo, grazie alla preziosa collaborazione della Dirigente Scolastica prof.ssa Milva Rinaudo, della prof.ssa Cristina Donalisio e della Prof.ssa Martina Vernetti, ha incontrato gli oltre duecentocinquanta giovani delle dodici prime classi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Sebastiano Grandis “ di Cuneo.

Ampio è stato il dialogo con i giovani, che hanno instaurato un vivace dibattito con i relatori, il Dr. Carlo Ripa ed il Dr. Bruno Bossi rispettivamente presidente e vicepresidente del Panathlon Club Cuneo.

[Il Dr. Bruno Bossi nell'esposizione dei temi agli studenti]

Un ulteriore ringraziamento da parte del Panathlon Club Cuneo, va a tutto il corpo docente dell’IIS “S.Grandis” di Cuneo, che ha accompagnato e motivato gli studenti sui temi proposti.

Tutti i documenti del Panathlon International sono facilmente scaricabili tramite il sito www.panathloncuneo.it, dalla pagina “Chi Siamo”, o direttamente dal sito del Panathlon International www.panathlon-international.org/index.php/it-it/.