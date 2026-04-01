VOLLEY GIOVANILE / Cuneo domina il territoriale e conquista il poker di titoli giovanili

Cuneo si conferma protagonista nel Comitato Territoriale Cuneo-Asti, riuscendo a conquistare per il secondo anno consecutivo il titolo in tutte le categorie giovanili. Un risultato che nasce dall’impegno quotidiano, dalla passione e dalla dedizione condivisa da atleti, allenatori, staff e famiglie, tutti parte fondamentale di questo traguardo.

Una stagione che rappresenta una solida conferma per la società, sempre più punto di riferimento nel panorama territoriale.

A coronare il poker territoriale è il titolo Under 13 nel campionato 6vs6, arrivato domenica 29 marzo dopo l’ultima partita di campionato, vinta in trasferta contro i secondi in classifica del Virtus Boves. Una gara combattuta che, pur non essendo ufficialmente una finale, valeva come tale: la squadra cuneese era infatti a soli tre punti di distanza e la prima posizione era ancora tutta aperta. I ragazzi di coach Marino e Porello sono stati bravi a mantenere lucidità anche nei momenti di difficoltà, soprattutto nel secondo set, quando i biancoblù si sono ritrovati sotto 20-12, riuscendo però a recuperare e a vincere 24-26.

Questa vittoria porta il bilancio a 14 successi su 14, con un solo set perso nella partita d’esordio, a conferma dell’ottimo lavoro che i coach stanno svolgendo sia in allenamento sia nella gestione di un gruppo giovane durante le partite.

Al termine di questo percorso impeccabile, coach Andrea Marino ha tracciato il bilancio della stagione, tra soddisfazione e nuovi obiettivi:

"Concludiamo il campionato territoriale con un’altra vittoria, confermando così il primo posto in classifica che ci è valso il titolo di campioni territoriali. Nonostante alcune difficoltà incontrate durante una stagione molto complicata, i ragazzi si sono sempre fatti trovare pronti e hanno sempre dato il massimo in palestra, sia negli allenamenti sia in partita, e di questo siamo estremamente orgogliosi. Non meritavano un finale migliore per questa prima parte di stagione. Ora bisogna mantenere i piedi per terra e tornare in palestra per dare il 101%, perché ci aspetta il campionato regionale, con l’obiettivo di accedere alla Final Four di maggio. Ancora complimenti ai ragazzi e ai mitici genitori per il solito immenso sostegno sugli spalti!".

Anche il Direttore Tecnico del Settore Giovanile, Mario Barbiero, ha voluto commentare con entusiasmo la vittoria dell’Under 13, sottolineando l’impegno dei ragazzi e l’ottimo lavoro dei tecnici durante tutta la stagione:

" Altra grande soddisfazione per il Cuneo Volley con la vittoria del titolo di campioni territoriali della squadra Under 13. Vincere il titolo con questa categoria è sempre molto difficile, perché si è all’inizio del percorso: le variabili sono molte e i piccoli atleti devono crescere, maturare e sviluppare tutti quegli aspetti tecnici che faranno la differenza nel loro cammino. I due tecnici, Andrea Marino e Mario Porello, hanno fatto un lavoro eccellente: la squadra, ordinata in campo, ha giocato sempre con grande attenzione, anche perché si disputava sul campo della squadra avversaria, il che non è mai semplice. La partita è stata piuttosto complicata, soprattutto nel secondo set, dove le due squadre si sono battute punto a punto. Alla fine l’abbiamo vinta noi per 3-0. Onore al Boves, che comunque ha giocato una buona partita. Per noi è un altro importante traguardo, perché anche quest’anno abbiamo conquistato tutti i titoli nelle categorie Under 13, 15, 17 e 19. Questo dimostra il grande lavoro svolto e la crescita di tutti i ragazzi. Adesso inizieremo la fase regionale anche con l’Under 13, continuando il nostro percorso. Sono convinto che faremo bene, perché la squadra è composta da ragazzi di livello e soprattutto da una motivazione straordinaria"».

Virtus Boves - Lab Travel Mercatò Cuneo 0-3 (20-25/24-26/19-25)

Lab Travel Mercatò Cuneo: Baudena, Camperi, Gastaldi, Luciano, Maffei, Marchisio, Porello, Silumbra, Sina, Smedile, Valente, Valinotto.

I All.: Andrea Marino

II All.: Mario Porello