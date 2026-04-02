PATTINAGGIO / Victoria Alba Asd in spolvero ai campionati provinciali

Il mese di marzo appena conclusosi ha visto moltissimi atleti della Victoria Alba Pattinaggio Asd impegnati in numerosi appuntamenti agonistici, federali e promozionali.

Per quanto riguarda gli impegni federali, a marzo si sono conclusi i Campionati Interprovinciali Skate Italia delle specialità singolo, coppia artistico e solo dance.

A Settime (Asti) sono scesi in pista per il singolo Sofia Cantarosso (Esordienti regionali A – 2016), Chloe Bertoluzzo (Esordienti Regionali B – 2015), Beatrice Bressano (Allievi B – 2013), Giordano Cavagnolo (Cadetti B – 2011) ed Emanuele Martino (Juniores – 2009), mentre per la coppia artistico Matilde Giacosa & Filippo Baggio (Cadet Intermediate – ex Divisione Nazionale A); tutti i pattinatori albesi sono stati autori di performance convincenti e di buon valore tecnico e artistico, che hanno permesso loro di ottenere il titolo di Campioni Provinciali, un ottimo punto di partenza in vista del proseguimento della stagione. Anche le classifiche interprovinciali hanno regalato soddisfazione agli atleti della Victoria, con i primi posti di Sofia, Chloe, Beatrice, Giordano, Matilde & Filippo e l'argento di Emanuele.

La specialità solo dance è andata in scena a Novarello, dove Fabiana Giove (Juniores Intermediate – ex Juniores Nazionale) e Sara Destefanis (Seniores Intermediate – ex Seniores Nazionale) hanno portato in pista i loro nuovi programmi di gara, ottenendo il primo riscontro stagionale da parte della giuria: anche in questo caso il debutto è stato positivo, e ha visto sia Fabiana sia Sara salire sul gradino più alto del podio della classifica provinciale.

Il bilancio dei Campionati Provinciali appena trascorsi è stato più che lusinghiero per la Victoria Alba Pattinaggio, che ha collezionato complessivamente – nelle fasi di febbraio e marzo, nelle diverse specialità – 14 titoli di Campione Provinciale, due medaglie d'argento e una medaglia di bronzo; le allenatrici Martina Barbero e Carola Franza commentano “Siamo molto soddisfatte del lavoro dei nostri ragazzi in questa prima parte della stagione! Questi primi risultati ci incoraggiano a proseguire su questa strada e ci fanno ben sperare per le fasi regionali, dove ci auguriamo di arrivare ancora più performanti e di raccogliere risultati positivi”.

Dal 26 al 29 marzo è andato anche in scena, a Reggio Emilia, il Campionato Italiano Skate Italia Pattinaggio Spettacolo, e anche in questo evento l'associazione albese ha partecipato con i propri atleti: nella categoria Quartetti Divisione Nazionale è infatti sceso in pista il quartetto Keep Calm, formato da Sophie Bianco, Sara Destefanis, Fabiana Giove e Benedetta Martino. Le quattro pattinatrici - qualificate al Campionato grazie alla medaglia d'oro conquistata ai Campionati Regionali - hanno onorato la loro partecipazione a questa importante manifestazione con un'ottima esecuzione del loro programma di gara, ben figurando nel confronto con i migliori quartetti a livello nazionale nella loro categoria. Ad accompagnare le pattinatrici a bordo pista le allenatrici Martina Barbero e Michela Marino, che commentano: “Le ragazze hanno gestito bene la tensione e hanno dato tutto in termini di tecnica, interpretazione ed intensità. La prestazione è cresciuta rispetto ai campionati regionali e anche il punteggio dei giudici è salito, dimostrando il buon lavoro svolto nelle ultime settimane”.

Ma gli impegni non sono finiti qui: l'ultimo week-end del mese si è svolta la prima fase della manifestazione a livello regionale dedicata alle categorie promozionali ed agonistiche; la Victoria ha partecipato con uno “squadrone” di oltre 60 atleti, che si sono alternati sul parquet di Settime dimostrando i progressi ottenuti nei primi mesi della stagione, in un clima di amicizia, confronto e voglia di mettersi in gioco in una sana competizione. Tutto lo staff tecnico presente nei giorni di gara (Sofia Adamo, Martina Barbero, Carola Franza, Erica Grossi, Michela Marino e Benedetta Martino) ha supportato con passione e dedizione gli atleti al cancelletto, spronandoli - tra abbracci e parole motivazionali - a dare il meglio di sé stessi e soprattutto a divertirsi e brillare in pista.