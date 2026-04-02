A Cuneo una carrozzina a disposizione degli utenti con difficoltà di deambulazione per accedere in Comune

È disponibile da oggi, 2 aprile, una carrozzina destinata agli utenti con difficoltà di deambulazione per l’accesso a palazzo comunale, in particolare per i servizi dell’ufficio anagrafe.

Per usufruire del nuovo dispositivo, che è dedicato alle persone con difficoltà di deambulazione con accompagnatore, sarà sufficiente richiederne l’utilizzo alla portineria comunale.

La carrozzina potrà essere spostata dall’accompagnatore fino al parcheggio (ad esempio in piazza Virginio) dove aspetta la persona che deve venire in comune che, una volta caricata, potrà essere trasportata all’ingresso del palazzo e, tramite l’ascensore del piano terra, essere accompagnata fino all’ufficio dove ha necessità di recarsi. Una volta terminato l’appuntamento e riportata la persona al parcheggio, la carrozzina dovrà essere restituita in portineria.

“Abbiamo voluto – dichiara la Sindaca Patrizia Manassero – dare un segno concreto di attenzione verso le persone con difficoltà di deambulazione. Questo strumento è pensato per persone, ad esempio gli anziani, che faticano a camminare e magari, per questo motivo, rinunciano a venire in Municipio. È sufficiente che un accompagnatore si presenti in portineria per ritirare la carrozzina e poi la si potrà utilizzare fino a che la persona non avrà terminato il suo appuntamento allo sportello. In questo modo vogliamo rendere le porte del nostro Comune ancora più aperte e inclusive”.



