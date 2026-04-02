A Dronero la magia apre il baule dei sogni

Un baule che si apre, e all’improvviso la realtà cambia consistenza: gli oggetti prendono vita, i sogni si sollevano leggeri nell’aria, le risate diventano contagiose. È da questa immagine, semplice e potentissima, che prende forma Alan il PrestigiAmatto – Magia che fa tornare bambini, lo spettacolo in programma sabato 18 aprile alle ore 21 al Cineteatro Iris, inserito nella rassegna “Sim Sala Blink”, giunta quest’anno alla sua undicesima edizione.

Non si tratta soltanto di uno spettacolo di illusionismo, ma di un’esperienza teatrale completa, pensata per coinvolgere le famiglie in un viaggio dentro la meraviglia. Alan il PrestigiAmatto, nome d’arte di Ivano Zanin, è molto più di un mago: è un narratore capace di trasformare il palcoscenico in un mondo in cui tutto può accadere, dove pirati, regni incantati, circhi e galassie lontane diventano scenari possibili grazie a una miscela sapiente di magia, teatro, burattini e interazione. Il suo stile, costruito in anni di esperienza tra teatri e grandi parchi tematici come Disneyland Paris e Gardaland, si distingue per una qualità rara: rendere protagonisti i bambini senza mai escludere gli adulti, che anzi vengono invitati a riscoprire quella capacità di stupirsi spesso dimenticata.

“È uno spettacolo che incanta i più piccoli e fa sognare i grandi – raccontano gli organizzatori – perché la vera magia è quella che riesce a parlare a tutti, senza età, senza filtri”. E ancora: “Alan è un maestro perché ha meravigliato generazioni intere e continua a farlo con una freschezza sorprendente, trasformando ogni scena in un piccolo universo da esplorare”.

Lo spettacolo rappresenta il 77° appuntamento dedicato alle famiglie all’interno di “Sim Sala Blink”, progetto culturale ideato dal Blink Circolo Magico APS nel 2015 e diventato negli anni un punto di riferimento per il territorio della provincia di Cuneo. Una rassegna che non si limita a proporre intrattenimento, ma che costruisce un vero e proprio percorso culturale, capace di unire artisti, pubblico e comunità attorno a un linguaggio universale come quello della magia. “Sim Sala Blink è molto più di una rassegna – spiegano gli organizzatori – è un luogo di incontro, un laboratorio creativo, uno spazio in cui la magia diventa occasione di crescita, relazione e condivisione”.

A sottolineare il valore di questo percorso è il presidente Giorgio Barbero, che esprime con emozione il senso di questa undicesima edizione: “Siamo profondamente orgogliosi di questo traguardo. Dal 2015 portiamo in scena artisti uniti da un unico denominatore: stupire attraverso l’incredibile poesia della magia e della felicità”. Parole che trovano una naturale prosecuzione nella riflessione sul pubblico più giovane: “Questo è il 77° spettacolo dedicato alle famiglie, con un’attenzione speciale alle ragazze e ai ragazzi, che ogni giorno insegnano a noi adulti a continuare a meravigliarci, a tornare bambini. Essere felici con cose semplici è forse il più grande incantesimo”.

Ma lo spettacolo di sabato rappresenta anche qualcosa di più ampio: un invito concreto alla comunità. Un invito rivolto a Dronero e ai suoi cittadini e cittadine a partecipare alla vita sociale e culturale del territorio, perché è proprio attraverso questi momenti condivisi che una città resta viva, cresce e non si spegne. La magia, in questo caso, diventa strumento di relazione, occasione per ritrovarsi, riconoscersi e costruire legami.

In questa direzione si inserisce anche la significativa collaborazione con il mondo della scuola: grazie al coinvolgimento Miriana Aimar Assessora alle famiglie e associazioni del Comune di Dronero, e alla disponibilità di Vilma Margherita Bertola Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Dronero, l’iniziativa si apre attivamente alle nuove generazioni, rafforzando il dialogo tra cultura, educazione e comunità. “Un segnale importante” continua Barbero “Che sottolinea come lo spettacolo non sia solo un momento ricreativo, ma anche un’opportunità educativa e sociale”.

“Invitiamo tutti, famiglie, giovani, cittadini, a partecipare – concludono gli organizzatori – perché solo condividendo momenti come questi si costruisce una comunità viva. La magia è un pretesto meraviglioso per incontrarsi e sentirsi parte di qualcosa”.

Un progetto che cresce anche grazie al sostegno del territorio: la rassegna è infatti patrocinata da Provincia di Cuneo, Comune di Dronero, ATL del Cuneese, ACLI Cuneo e Fondazione CRC, una rete che testimonia la rilevanza culturale e sociale di un’iniziativa capace di attrarre pubblico, valorizzare il territorio e costruire comunità.

L’ingresso è di 12 euro, con prenotazione consigliata al numero +39 366 53 97 023. Tutte le informazioni sono disponibili su blinkcircolomagico.it.

Sabato 18 aprile, a Dronero, la magia non sarà soltanto un’illusione scenica, ma un’esperienza concreta e condivisa. Perché, come suggerisce l’immagine iniziale, basta davvero poco: un baule che si apre, e il mondo torna a essere un luogo in cui tutto è ancora possibile.























